學生組織「賢學思政」召集人王逸戰6.4當晚於旺角設街站期間，遭警方以「涉嫌公眾地方行為不檢」和「阻差辦公」拘捕，被扣查約20小時後，昨午獲准保釋。王逸戰昨晚在Facebook「報平安」，指前日已是他半年以來第3次被捕，形容自己「不知不覺好似成為咗『被捕師』」。他指，有人或覺得現時仍「企出嚟」等於「送頭」，但他擺設街站的初衷，是希望在公共空間見到大家，「讓我哋喺黑暗中找到彼此熟悉嘅身影」。他希望港人不要再後退，並說：「始終，燈在，人在，人民嘅意志唔會輕易被極權扼殺」。

半年來第3次被捕

王逸戰前晚被捕，並遭警方扣查約20小時後，昨午12時獲准以1,500元現金保釋，並要於7月5日早上11時正回旺角警署報到，但手機遭扣查。王昨晚在Facebook發文「報平安」，指「唔好意思， 令大家擔心了，我還安好」。他指，昨日已是自己半年來第3次被捕：「但諗深一層，究竟係因為我行前咗，定係因為獨裁政權嘅不義之法，我諗呢個道理大家都心知肚明，明明擺街站咁『和理非』、咁『左膠』嘅嘢，而家喺政權眼中都係踩紅線，但我希望大家唔好再後退。」

他文中又指，在後國安法時代，公民社會中每一個能彰顯抗爭意志和凝聚人心的機會，都值得珍惜，因為每一次機會都得來不易，亦可能成為下一次歷史改變的起點：「雖然點起燭光同着黑衫唔係抗爭，歷史亦話畀我哋知，我哋嘅信仰需要以行動去證明。但經過琴日六四嘅政治動員，眾人用行動話畀我知本土嘅抗爭仲有好多人未放棄，就算極權為咗令眾人噤聲出動7,000名警員，大家依然無畏無懼，甚至會衝出馬路set roadblock，我相信，未來，總會有改變嘅希望，在適當嘅時間大家會再次重聚。」

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