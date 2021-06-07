疫情下，學童面對學業及缺乏與人溝通等多重壓力。有機構調查發現，香港學生的身心健康處於國際水平以下，學者狠批差強人意；另外僅有16%學生自評健康狀態極好，不及國際標準的一半。此外，自評情緒低落者有近40%，遠超國際水平的29.3%。中大香港學生能力國際評估中心總監何瑞珠直言，調查結果是「差強人意」。

學生對生活滿意度平均值僅6.97分

中大香港亞太研究所青年研究中心及香港學生能力國際評估中心合作，於去年6月至12月期間進行調查，以自填問卷形式，訪問1,386名小六學生、2,107名中一學生及1,814名中三學生，評估他們的健康質素。調查發現，香港學生的生活滿意度平均值僅6.97分，較「學童身心靈健康評估計劃（HBSC）」的國際的7.80分平均值低。

僅16%學生自評健康狀態「極好」

自評健康狀態方面，僅有16%學生自評健康狀態為「極好」，甚至不及國際水平的36%的一半。研究亦發現，香港學生出現身體症狀的情況甚少，較HBSC平均值理想；但情緒症狀的狀況較HBSC平均值差，情緒低落者有近40%，遠超國際水平的29.3%。

調查指出，香港學生的生活滿意度與自評健康狀態隨年齡上升而下降，身體症狀及情緒症狀亦隨年齡上升而增加。中大香港學生能力國際評估中心總監何瑞珠指，自己曾與前線教師了解，認為隨着年紀增長，學童的課業壓力亦越發沉重，因而出現年齡越大越不開心的現象。

調查未涉後社會運動時期及疫下因素影響

中大香港亞太區研究所「香港青年研究中心」的李賴俊卿教授指，社會經濟地位及家庭對於學童的身心健康有至關重要的影響，鼓勵家長多與子女溝通，例如在疫情下每星期抽時間與子女一起做運動，指既能促進身體健康，又能加強父母與子女之間的溝通。

何瑞珠指，相信在處於後社會運動時期及疫情肆虐的因素下，對本港學童的身心健康有一定影響，惟是次健康評估僅按照HBSC測試系統的題目，因而未有探討有關的影響的空間。

她希望政府未來能持續撥款支持計劃，讓評估可以加入一些更本土化的問題，幫助了解本地學生的身心健康狀況，讓政府在制定政策時有更「貼地」的數據可作參考。

中大建議，政府在制定培養學生身心靈健康的政策時，應同時給予家庭支援，提升學生的健康情況。

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