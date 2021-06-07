Now新聞台工程人員李小龍2014年採訪佔旺期間，遭警方搶走鋁梯及襲擊，事後入稟區域法院向警方索償，案件早前已完成傳召證人階段，原定雙方今日作結案陳詞。惟雙方突通知法庭已達成庭外和解，申請中止本案聆訊。已動筆撰寫判詞的法官李樹旭怒斥雙方浪費法庭時間，並質疑律政司可一早決定是否接受和解，直言：「難道我的作用是給你們發洩？我已沒有作用，對嗎？」

案件原定今日作結案陳詞，惟甫開庭，代表律政司的大律師黃紀怡便表示，雙方已達成和解協議，並向李官呈上協議書。代表李小龍的資深大律師林孟達亦透露，上周一始就和解一事給予李小龍法律意見，並已盡快處理和解事宜。二人對法庭花了逾15天審理本案，表示歉意。

李官聞言怒斥雙方浪費法庭時間及公帑，直言「審訊第16日才說『盡快』已沒有太多意義。」李透露，他處理同類案件近14年，首次遇到這種情況，並自言昨晚閱讀雙方的書面陳詞至深夜，甚至已開始動筆撰寫判詞，直斥：「你們想我怎樣做？難道我的作用是給你們發洩？我已沒有作用，對嗎？」

李官又謂，本案有多段影片佐證，雙方理應早已掌握證據，質疑律政司可一早決定是否接受庭外和解。李又謂，他對於雙方在開審15日之後才達成和解，感到極度遺憾，但他不會猜度背後原因。

基於雙方已達成和解，李官依例發出「湯林命令」（Tomlin Order），擱置本案的法律程序。湯林命令是在民事訴訟雙方達至和解協定時，將雙方要履行的職責寫於附表中，惟一切條款會保密。命令只是暫停訴訟的執行，若有一方不依據命令指示，另一方可向法庭申請恢復先前的訴訟。據知，被告即政府一方須負責原告人的一切法律費用，但金額保密。

根據庭上早前播放片段顯示，警員當日在山東街推進，當時於Now新聞台任攝影助理的原告李小龍偕同攝影師，從警方防線的右方走上前拍攝，其間遇上推進中的潘姓督察。畫面所見，原告曾單手捉緊鋁梯，阻擋警員靠近，但及後遭潘拉扯倒地。潘之後與其他同僚將原告制服在地上，一群配備圓盾的軍裝警員亦隨即上前築起人牆，阻止他人靠近和拍攝。

原告事後需接受精神科及臨床心理學家治療

有Now新聞台記者見狀指着原告並向警員表示：「記者嚟，記者嚟。」但遭警員無視並阻止靠近。之後原告被警方帶上行人路查問，其間原告曾撥打電話，又對拍攝中的鏡頭謂：「影晒㗎！我冇郁手㗎！」

據入稟狀指，原告於2014年11月25日晚上約9時在上海街遭警員毆打及非法禁錮，導致身體多處受傷和出現創傷後遺症。他於2017年入稟，向被告律政司司長索償。

原告提及事發後需要接受精神科醫生及臨床心理學家治療，亦需要服用安多酚藥物。他同意治療對他甚有幫助：「原本好多時會產生恐懼、幻覺，見完佢哋（醫生）嗰段時間，相對心情平和啲。」精神科醫生亦在原告「最鑽牛角尖」時，提醒他家中還有妻子和兒子，如此年輕不應終日受困於擔心的情緒。

原告特別提到事件令他經常躲進房間獨處，亦令他和家人的關係變差。他透露：「我同太太關係好疏遠，好瑣碎嘅嘢我都會發脾氣。同我個仔都好少互動。發生事前，我哋好開心，成日同佢玩。」

【案件編號：DCPI1635/19】

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