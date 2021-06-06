【本報訊】開幕不足七個月的警察啟德東九龍總區總部，昨午一部升降機因訊號問題啟動安全裝置而煞停，三名乘客被困，其中一名女輔警受傷送院。翻查資料，大樓耗資32億元興建，負責供應和安裝電梯的工程公司，是律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶成立的安樂工程。本報以電郵向安樂工程查詢，昨未獲回覆。

昨午約3時，東九龍總區總部大樓內一部升降機發生故障，並停止運作。兩名男輔警及一名女輔警被困，女輔警感不適。據知，她手踭撞傷及報稱頭暈，清醒送伊利沙伯醫院治理後已出院。警方指，大樓所有升降機均根據相關法例要求定期維修及保養，上次檢測為上月31日。

稱訊號問題引致非下墜

機電工程署指，下午約6時得悉該宗升降機乘客被困事故，派員到場檢查後，確認因訊號問題啟動安全裝置而煞停，過程中升降機沒下墜，承辦商人員協助乘客離開。註冊升降機工程師將檢查升降機，確認操作一切正常後才繼續運作。

根據資料，東九龍總區總部大樓坐落啟德協調道105號，舊址為啟德行動基地。早前當局為應付將軍澳分區升格為警區的新增人手及未來啟德發展區人口增長，決定將基地拆卸重建。

大樓2017年3月21日動土，耗資32億元，完工後去年11月20日由警務處長鄧炳強等人主持開幕式。

大樓集合十個原來分佈四區的總區單位，包括將軍澳東九龍總區指揮官辦公室、行政部及行動部；觀塘東九龍警察機動部隊；慈雲山東九龍刑事總部等。大樓總承建商為新昌、利基聯營，安樂工程負責安裝升降機。根據集團官網，安樂工程為大樓供應及安裝載客升降機和載客無機房型升降機，工程去年3月完成。

安樂工程由律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶成立，為本港其中一個大型機電工程集團。官網顯示，安樂工程負責本港多個主要地點的升降機及自動梯興建，包括西九龍法院大樓、高山劇場、天水圍醫院及香港大球場等，中環至半山電梯系統翻新工程亦由其負責，預計明年完成。

安樂工程屢次捲入爭議，4月審計署報告提到屯門望后石污水處理廠工程多處出現問題，據渠務署資料，工程由「安樂-得利滿-中建聯營」負責；前年12月，安樂工程旗下安樂機電設備工程，因一項風冷式製冷機設計及建造合同招標涉違反競爭法，遭到競委會調查，集團一度停牌。