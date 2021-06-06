【《蘋果》踢爆】

【本報訊】直銷公司推售手法引起質疑。有直銷公司店員聲稱只要將指尖的一滴血放到顯微鏡下觀察，便能檢測到使用者的紅血球含氧量、膽固醇結晶及尿酸等多項健康情況，甚至可看到癌細胞，藉此促銷索價逾萬元、聲稱可保健的儀器產品。惟專家踢爆顯微鏡根本無法看到紅血球含氧量、膽固醇結晶等，更遑論癌細胞。大律師質疑或涉不良營商手法。

大型直銷公司Cosway推售的王牌產品「垂直律動機」，售價達11,490元。產品聲稱採用先進的全身垂直律動技術，利用震動平台以穩定的震動頻率， 刺激全身血管、肌肉及細胞同時律動，聲稱可促進血液循環，提升健康水平 。

記者到Cosway展銷場地，有店員聲稱可提供免費的血液檢測服務，惟因疫情，檢測不能在店內進行，要改到記者家中。記者於是相約店員到屋苑進行測試，一男一女的店員首先用消毒紙巾消毒記者的手指頭，再以採血針刺破記者的指頭，過程與「篤手指」驗血糖無異。完成後，店員取出玻璃膠片按壓在記者指尖血液上，放到顯微鏡下觀察，一堆堆如錢幣叠起的紅血球畫面隨即躍於眼前 。

店員一手調整顯微鏡，一手指向畫面，詢問「你平時唔飲水㗎？」，稱記者的紅血球黏在一起，反映水份不足，並不健康，形容「靚」的紅血球應是粒粒分明。

「癌細胞」僅為抹片塵埃

二人又稱透過顯微鏡，可從血液中看到不同的身體情況，更展示一張其他客人的血液照片，指連「癌細胞」也能看到。店員隨即指向照片中黑色不規則狀的物質，稱「黑色嗰啲就係有少少變壞嘅，即係開始有少少癌細胞」。

除癌細胞，店員又介紹不同紅血球形狀代表的疾病，例如淚滴形的是血糖高、標靶形的是貧血等，「係乜嘢都睇到㗎」。而從記者的血液中，店員看見「肝毒素」、「重金屬」等問題 ，並稱顯微鏡下一條柱狀物體為「膽固醇結晶」。

店員說罷即推銷他們帶來的王牌產品「垂直律動機」，並着記者站到機上震動15分鐘，聲稱儀器可「將啲血打返開」。15分鐘後，記者再滴第二滴血檢查，畫面顯示血液中的紅血球較為分明。店員見狀即稱「你見到（紅血球）打開咗啲啦，冇咁黐埋一堆啦」，聲稱證明產品有效 。

記者將有關片段交予血液學專科醫生馬紹鈞觀看，他直言紅血球稠密與水份不足無關，而是反映蛋白質濃度。馬醫生更即場在顯微鏡下示範，當觀察血液抹片的邊緣位置時，紅血球就如記者第一滴血般叠起，猶如一串串錢幣。但當馬醫生稍稍移到抹片中間觀察，便看到紅血球分開沒有重叠。馬稱血液在抹片下，總會有些地方出現紅血球重叠情況，不足為奇。

馬更直斥店員的說明有很多錯誤，二人所指的「癌細胞」完全不是癌細胞，紅血球含氧量、尿酸等亦不能透過顯微鏡檢測到。其中膽固醇結晶更不會在血液中看到。對於那些被店員稱作「癌細胞」和「膽固醇結晶」等的物質，馬估計有機會只是外來物質如玻璃片上的塵埃或雜質。

至於店員推介的「垂直律動機」，記者邀請註冊物理治療師呂永恒（Eric）到店舖測試，Eric稱職員提到儀器有幫助通血管等功能，惟暫時研究上證據較薄弱。數類人士如孕婦、有人工器官、曾中風、骨折或眼疾的人士，更未必適合使用機器，建議在專業人士協助下使用。

涉不良營商手法

記者之後致電店員查詢，店員即變臉反問「我係咪一定要答你㗎其實？」即匆忙收線。其代表的公司——科士威（香港）有限公司則指有關人士為公司會員，但非員工，否認公司有提供上門血液檢測服務。

本報查問衞生署，該署未有正面回應有關行為是否屬非法行醫，但建議市民如懷疑身體不適或希望接受身體檢查，應向家庭醫生查詢，稱衞生署如收到涉嫌無牌行醫的投訴或舉報，會轉介警方跟進。

大律師陸偉雄表示，若公司聲稱可提供某些服務，但最後又無法提供，已屬違反商品說明條例，「佢話可以驗癌細胞，又驗唔到嘅」，而若以檢驗結果進一步推銷其他健康產品，亦有可能屬商品說明條例規管的不良營商手法。他又指，假使只是店員說錯，涉事公司未有違反商品說明條例，未必有刑責，顧客因受店員誤導而訂下的合約，亦可以被推翻。

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