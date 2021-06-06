自2006年起在港開業的科士威（香港）有限公司（Cosway），除了一般零售，亦提供多項免費檢測服務。不過免費背後，有店員則會利用檢測結果，推銷不同健康產品。檢測儀器看似高科技，如「量子弱磁場共振檢測儀」等，但其實類似儀器在淘寶不難找到，描述更坦白寫明只屬促銷工具。有大學教授質疑有關儀器根本不能準確反映身體情況。

Cosway店內設多款檢測儀器，聲稱能測試體脂、體內年齡以及皮膚狀況等，供市民免費體驗。疫情後，店員更不惜帶同各款儀器，上門為客人進行檢測。

記者「放蛇」實試，除了用顯微鏡觀察血液外，店員又拿出一部「量子弱磁場共振分析儀」為記者檢查，當中的測試項目比血液檢測更多、更詳盡。店員首先輸入記者年齡、身高和體重，之後叫記者將手放到量子檢測儀上。不消一分鐘，螢幕便彈出多項檢測結果，包括心臟血管、胃、肝、腎臟功能等也一應俱全，測試到各器官情況屬正常還是異常。

測試完成後，店員向記者逐項解讀結果，稱記者「缺鈣」、「大腸蠕動極度差」以及「胰島素分泌係有少少問題」等。說罷，隨即推介記者進食酵素改善，指酵素可洗淨血液，令血液活化，又大讚其公司產品，「我哋公司嗰隻酵素呢，係用66種蔬菜，同埋無糖發酵㗎最重要」。之後店員又因應檢測報告推銷濾水器、深海魚油以及價值約11,490元的垂直律動機。

所謂的「量子弱磁場共振分析儀」看似高科技，但其實類似產品在淘寶上不難找到。只是大部份在產品描述上也寫明儀器只能「用來做店舖促銷工具」、「不適合家用做檢測」。其中有一款更是由輸入資料到報告介面，也與店員的分析儀十分相似，連電腦出售亦只索價1,520元人民幣。

對量子力學素有研究的教育大學科學與環境學系助理教授陳文豪，直言「用量子力學之類做呢啲嘢根本就無可能」。他解釋量子力學一般是涉及一些很微細的如原子大小的運動。就這樣將手放到儀器上，雖然肉眼看起來好像是與儀器緊貼，但其實在微觀世界中已相隔很遠，難產生粒子間的效應。

近年不少產品也以「量子」作招徠，由動物傳心到醫療檢測，也用「量子」包裝。但陳教授指現時市面上，利用量子原理衍生出來的產品，除了一些半導體外都不太多，所以「一般而言，話用咩量子方法、量子能量、量子水……咩都好，配呢啲詞語，十居奇九點九九九九都係呃人嘅」。他又指一般達手掌大的東西，已難利用量子物理，建議消費者小心選擇。

至於店員多次推介的律動機，記者之後邀請註冊物理治療師呂永恒（Eric）到店舖一同測試，Eric形容該垂直律動機震動頻率尚算穩定，與平日診所使用的儀器類似。但他稱職員提到有關幫助通血管等功能，暫時研究上證據仍較薄弱。而數類人士如孕婦、有人工器官、曾中風、骨折或眼疾的人士都未必適合使用機器，建議在專業人士協助下使用。

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