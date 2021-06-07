經歷10多年以來最嚴重財赤的民主黨，4月7日至本月1日，於全港設近300個街站發售「2021籌款獎券」，希望籌得最少400萬元。該黨籌款委主席袁海文今日接受《蘋果》查詢時表示，該黨用了1個月即告達標，是近年最快一次，相信有望收窄該黨今年原料達到1,000萬元的財赤。他不諱言，大部份巿民捐款時，都主動呼籲該黨不要參選來屆立法會，而令他意外的，是有自稱難以接受目前政府「太容納唔到唔同意見」的「藍絲」，亦主動捐款支持。

有民主黨消息向《蘋果》表示，該黨自4月發起的籌款行動相當理想，有傳至今已籌得逾900萬元。袁海文今日接受《蘋果》查詢時則稱，由於目前仍要核數，故暫時未能公佈具體數字，但承認很多巿民同情該黨近年遭到政府強力打壓，捐款反應較過去理想。他估計，今次籌款加上早前該黨賣樓所得的約1,000萬元，可讓該黨使用到至少明年底，前提是該黨資產未有遭政府無理凍結。

稱不滿政府 藍絲主動捐款

他相信，今次巿民捐款反應踴躍，是因為深明該黨現時政府面對多種打壓下營運艱難，很多黨友亦至今被還柙。他坦言，捐款的巿民中，大部份都希望該黨不要派人參選來屆立法會，相信這反映港人對政府「完善」後的政制失望和不滿，他說：「主動叫我哋唔好選嘅人係相對多嘅，但都有少少，但真係唔多，就叫我哋選，係有好明顯嘅分別。」他又指，不少巿民指該黨若不再派人參選，未來將不會再投票，而令他意外的，是有部份自稱難以接受目前政府「太容納唔到唔同意見」的「藍絲」，亦主動捐款支持。

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