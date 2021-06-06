【本報訊】多名司局長繼續谷針。政務司長張建宗昨發表網誌，指全港僅得18%學校教職員已接種，提醒教職員須盡早打針。教育局長楊潤雄亦促請教師以身作則，接種疫苗，保護學生，並向學生解釋打針的好處。楊指學校的不同接種率，或會影響學校活動的收緊程度。

楊潤雄昨接受無綫節目《講清講楚》訪問時稱，教師接種比率約兩成，與社會整體相若，估計社會氛圍及疫情緩和，令市民有其他想法有關。但他指，本港針藥不缺及接種年齡下降，期望教師以身作則接種疫苗及協助宣傳，向學生解釋打針的好處。

未打針禁回校 實行有問題

政府批准降低復必泰接種年齡下限至12歲，楊稱政府正與學界商討便捷學生打針安排，包括學生直接去接種中心、接種中心為附近學校預留一段時間，或安排到校接種，甚至家長陪同接種等。

惟提到學生接種疫苗，楊即「戴頭盔」指，家長要因應子女健康作決定，例如有些敏感情況未必適合打針。

一旦爆發第五波疫情，楊潤雄指不同學校的接種率可能令活動收緊程度有別。但他承認面授課與疫苗掛鈎，實行上會出問題，例如學生有打針而教師無打，便無法上課，教育局希望9月前與專家商討可行方案，令運作更順暢。

食衞局長陳肇始亦於網誌稱，接種率未夠高，若一刀切全面放寬社交距離措施，容易導致疫情反彈，變種病毒株具更高傳染力及可能引致更嚴重情況，政府會以「疫苗氣泡」為基礎放寬社交距離措施，恢復更多社交及經濟活動。