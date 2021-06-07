今年香港的酷暑提早來臨，5月份天氣已經高達攝氏36度，出於你知我知的原因，今年英國寄宿學校收到的香港學生申請，竟然好似地球暖化、香港的炎夏提早來臨一樣，全部提早至少3個月已經收到超額的逼爆申請。

因此，每一年我們準備在9月才舉行的英國寄宿學校教育展，也提早到6月舉行。感謝英國寄宿學校這個界別，據說一想到來香港推廣，校長就想起香港有個Samuel Chan。

香港的家長幾年來勤自己上網，加上香港中學生社交媒體相互切磋推薦，對於英國寄宿學校的名字與排名，慢慢有如熟悉英超聯足球隊一樣，不必我由頭介紹了。

大家都不再是白紙一張。不過畢竟是顧問，十年前許多香港家長學生只聽說過伊頓和哈羅，有如只知道曼聯和利物浦兩隊，還有阿仙奴、熱刺，其他一切欠奉。今日不同了，大家都知道這一堆：Ardingly、Caterham、Uppingham、Badminton、Kingswood、Roedean，每一家都有香港仔人滿之患。

不過英國寄宿學校這個體系，浩如煙海，名校多如天上繁星。除了以上香港很通俗地認為是Band One的英國名校（其實英國教育部從來沒有將任何學校分Band），還有幾間相信大家聽得比較少，或者認識比較低，其實卻是貼住第一線的名校。

例如有近500年歷史、在保守黨傳統區West Sussex的Christ’s Hospital School。真正的貴族學校，而且2008年之後才收國際學生。英國九成全寄宿的學校，只剩不到10間。進入真正的貴族學校，要想一想，因為不只谷學習成績。

不要誤會這是一間基督教醫院。CHS被英國官方視學報告（ISI）9個範疇包括學習成果、教學、宿舍水平等方面都獲得最佳評級「傑出（Excellent）」。特點首先是校服：Christ’s Hospital School古老傳統的校服「藍袍（Blue Coat）」十分聞名，是世界上最早的校服之一。還有一支軍樂隊（Christ’s Hospital Band）成立於1868年，現有超過100名樂手，一周6日中午都會在全校師生前舉行軍操儀式。對於禮儀的執着，這家學校是保守主義的重鎮。如果你認為太多的LGBT、變性教育、紋身代表美式教育病毒的一面，這間中學有最強勁的品格和道德上的復必泰疫苗。

成績方面，同時提供英國高考（A-levels）、國際預科文憑（IB）和劍橋大學預科課程（Cambridge Pre-U）。公開試成績優異，2018年高考有75%學生取得A*-B成績，IB平均分為34.5，過去9年（2010-2018）有多達62位學生成功入讀劍橋或牛津。夠未？

還有在倫敦東北部諾維治的Norwich School。這個城市很多隱形貴族，地近海邊，適合香港BNO新移民。另一家安妮王后中學（Queen Anne’s School）──安妮不是現在這位公主，是當朝期間聯合王國統領──蘇格蘭的那位低調女王──校舍在倫敦以西的雷丁（Reading）──這個名字的讀音，記得要省略a──近年有許多科技公司，因此地產和交通都日漸發達。如果家長選擇在這裏置業，完全可以考慮將子女送就近的這家好學校。

至於另外一心想谷成績、一切多快好省但求實際進入牛津劍橋，不想花太多時間受訓成長做小英國人的，可以繼續考慮Concord和Sixth Form。

記住英國的寄宿學校並沒有分等級，只有不同的類別。正如每一個少年兒童，天生我才，也必有不同的長處。香港由中學已經由官方教育局將學校定為三個Band，至少鼓勵歧視，也不承認許多大器可以晚成。這樣的制度，是十分殘忍的。

木棉花開得早、熱暑也來得早。香港兩代人遙望英國，上車、上樓、上機。端午節到了，我忽然想起如果屈原讀過英國的寄宿學校，心胸就會廣闊一些，性格就會堅毅樂觀，不會去跳汨羅江。Yes，食完端午糉，是時候低調傾吓偈了。

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