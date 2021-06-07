香港電台英語論政節目《給香港的信》（Letter To Hong Kong）繼早前臨時抽起部份集數後，昨（6日）起突然停播。港台網站顯示，節目時段已收由新節目《#Hashtag Hong Kong》取代，改革《給香港的信》舊有格式和內容，邀非牟利團體及NGO等談民生議題和播放音樂。

《給香港的信》過去每逢周日早上8時15分，於港台第三台播放，早前曾爆出臨時抽起節目的爭議。節目原定於4月4日播出，由屯門區議員巫堃泰撰寫的《給香港的信》，內容是向一名還押人士說復活節快樂，感謝對方捨身奉獻的精神，信末談及「輸掉一場戰役，但不能失去抗爭的決心」。但信件於播放前3日突然被抽起，嘉賓改為前港台顧問委員會主席、「梁粉」陳建強。

當時港台解釋，做法屬日常嘉賓的邀約及節目播出的調節。但翻查節目網頁，直至《給香港的信》昨日起停播，該集內容仍未有播出，變相胎死腹中。而最後播出的一集《給香港的信》，則由蘭桂坊集團主席盛智文寫信分享抗疫辛酸。

播放時段新上場的《#Hashtag Hong Kong》，根據其網頁簡介，其節目取向和內容與《給香港的信》亦有明顯分別，由過去主要邀請政界和公眾人物，就時事發表個人意見，改為邀請非政府組織（NGO）、法定組織或非牟利團體，談及民生議題和選播音樂。首集邀請防止虐待兒童會執行委員會主席張志雄，談及保護兒童措施。

就節目停播和更換，港台回覆傳媒查詢時指，《#Hashtag Hong Kong》是港台第三台推出的全新節目，節目編排和調動屬機構正常運作，適時製作不同節目，以配合港台作為公共廣播機構的目的和使命。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）