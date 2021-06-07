澳門疫情持續穩定，惟衞生局局長羅奕龍周一（7日）宣佈，視乎整體疫情變化和逼切性，不排除展開全民檢測，一旦啟動將24小時運作，料4日能完成。另外周二早上10時，起所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內檢測陰性報告，如未能出示報告，澳門居民須立即做檢測，非澳門居民則不准入境。

非澳門居民往返粵澳如無檢測報告不准入境

澳門政府周一在疫情記者會宣佈，因應廣東爆發疫情，進一步收緊來往廣東的出入境措施，6月8日上午10時起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內檢測陰性報告；如未能出示報告，澳門居民須立即做檢測，非澳門居民則不准入境；機場入境旅客的檢測要求則不變。

當局指，會因應疫情調整防疫措施，不排除未來要求相關人士須持有疫苗接種證明，但短期內沒計劃減免已接種疫苗人士入境澳門隔離時間。

預告推全民檢測 24小時運作料4日完成

衞生局局長羅奕龍在疫情記者會上又指，廣東中山已宣佈在4至5天內開展全民檢測，呼籲澳門市民做好準備。當局會視乎當地情況，不排除採取任何措施，包括推出全民檢測，一旦啟動將24小時運作，預計4日內能完成，如展開全民檢測，疫苗接種工作會暫停。

羅又指，澳門目前至少接種一劑疫苗的人士，只佔人口約20%，距離群體免疫目標仍有很大距離，促市民盡快接種。

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