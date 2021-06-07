全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端在《明報》撰文，支聯會的命途只有自行解散或被取締，即使刪除「結束一黨專政」口號或變換形式，《國安法》也不允許「保存支聯會」，亦不能改變其「顛覆組織」性質。。他又指，若支聯會自行解散，會內的人應「平安無事」，但若等到被取締，則可能被追究顛覆罪責。

斥支聯會違一國兩制

該文指，一國兩制原則要求「兩個不變」，既包括香港原有資本主義制度不變，也包括國家主體共產黨領導的社會主義制度不變，中國《憲法》早已確立共產黨領導地位。《港區國安法》第22條和第23條規定，「推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度」，屬顛覆國家政權罪。《國安法》在港實施後，任何組織以推翻中國共產黨領導的國家基本制度為目的，都不可能繼續存在。

盧文端批評，支聯會從成立開始，已違反一國兩制原則和國家憲法規定，又質疑支聯會主張推翻共產黨領導，是否能繼續合法存在，被取締只是時間問題，也是必須。對於外界認為，只要支聯會刪除「結束一黨專政」綱領，就能繼續存在，他認為此舉也不能改變支聯會屬「顛覆組織」的性質。

稱自行解散就「平安無事」

盧認為，現時執法機構對於支聯會的取態是「既往不咎」，若支聯會自行解散，相信會內的泛民會「平安無事」，有效規避政治法律風險，是最好和最有利的選擇，但若由執法機構取締，泛民將可能面臨違反《國安法》的顛覆刑責。他指初選案因涉違反《國安法》，大部份涉案人士都不准保釋而還押，己是嚴重的警號。

他呼籲有見識的泛民，應盡快推動自行解散支聯會，不僅可「保護」希望繼續在香港政壇發展的泛民，也可讓他們「體面」地與支聯會切割，免除是否退出的「選擇困擾」。

盧亦指出，執法機構面對支聯會，有兩方面的壓力：「一是支聯會在《國安法》實施後，依然堅持向警方申請舉辦六四集會遊行，要求舉辦旨在『結束一黨專政』的大型活動，這實際上是挑戰執法機構，逼迫警方表態；二是不少社會輿論已經要求特區執法機構，在法律上將支聯會明確定性為違反國安法的顛覆性組織，並採取執法行動，予以取締。」他認為執法機構對這些聲音「很難長時間置之不理」。

盧文端早於今年六四前夕，已多次撰文批評支聯會。他曾指該會五大綱領包含「結束一黨專政」，屬顛覆組織，呼籲泛民參政者盡快退出，又指該會舉辦「結束一黨專政」的六四集會遊行，是違法「危害國家安全」，必須禁止。警方日前則以防疫而非國家安全為由，禁止支聯會在維園舉行六四集會。

蔡耀昌：處驚不變

支聯會秘書蔡耀昌接受港台訪問時，批評盧文端和很多內地學者近日多次撰文威嚇支聯會，但該會取態是「處驚不變」，表明會繼續堅持悼念六四，追求真相和公義，「我哋一定堅持到底」。

蔡又批評，警方六四出動7,000人封鎖維園，是「前所未有地大陣仗」，質疑此舉並非基於公安風險，而是希望威嚇港人不要出來悼念，背後明顯有政治考慮，「因為今年係中共建黨100周年」。他亦指，不少港人在維園被封後，仍用各自不同方式悼念，令人「好感動和具爆炸力」。

建制派議員謝偉俊接受港台訪問時則指，明白巿民不習慣警方首次在六四封閉維園，但認為市民要了解香港在中美角力以及經過2019年「暴亂」後「大病剛癒」，故警方這樣做「可以理解」。對於警方去年在疫情肆虐期間，未見引用《公安條例》封閉維園，謝偉俊認為，今次警方是在《國安法》在港實施後， 「多一個角度處理呢件事」。

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