英國外交部於香港時間今晚（7日）宣佈，英國駐泰國大使戴偉紳（Brian Davidson），將由今年7月起就任英國駐港澳總領事，以接替去年12月卸任，並從外交事務退休的賀恩德（Andrew Heyn）。即將接任總領事的戴偉紳，過去多次被派駐到中國，80年代末在北京展開駐外職業生涯，又曾分別擔任英國駐上海及廣州總領事，亦曾接受普通話語言培訓，會說普通話、法語等多種語言。

曾負責分析國際恐怖主義 3度派駐中國

將於7月起擔任英國駐港澳總領事、現年57歲的戴偉紳，於1985年加入英國外交部，曾被派駐到中國北京、廣州和上海，以及立陶宛和澳洲，目前為英國駐泰國大使。他在英國期間曾於內閣辦公室擔任分析員，負責分析國際恐怖主義，亦曾借調到倫敦國際金融服務公司擔任副行政總裁。

戴偉紳在新聞稿中指，自己80年代末在北京展開駐外職業生涯，其後亦曾兩度派駐中國，故對今次回港並擔任總領事感到非常熟悉，「志鵠和我很高興能在未來數年以香港為家」。

英美駐港總領事均為同性戀者 伴侶皆為華人

文中所提到的「志鵠」，其實便是戴偉紳的另一半。戴偉紳於2014年9月，在時任英國駐中國大使吳思田見證下，與男友張志鵠在英國駐華大使官邸結婚，負責婚姻登記的英國領事即場為兩人簽署結婚證，「雖然他違背了我的傳統，但我仍舊給他最大的祝福。」張志鵠的父親在婚禮上說。他們是第二對在中國登記註冊結婚的英國同性戀伴侶。

戴維紳表示，兩人於2005年左右在廣州認識，最初沒有在一起，後來他到了北京，兩人都單身，才開始拍拖。根據資料，當時張志鵠在福特汽車公司工作。

巧合的是，2019年7月起出任美國駐港澳總領事的史墨客，亦於2016年和來自台灣的伴侶呂英宗結婚，故連同下個月上任的戴偉紳，英美兩國駐港的總領事，均為同性戀者，且其伴侶皆為華人。

前英駐港澳總領事憂國安法衝擊港高度自治

於上年末卸任英國駐港澳總領事的賀恩德，在去年離港前曾接受《蘋果》專訪，當時《國安法》在港實施不足半年，他批評有關法例將《中英聯合聲明》向港人承諾的自由一掃而空，憂慮香港高度自治將面對嚴重衝擊。

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