去年7月28日中上環爆發的警民衝突,逾40人被控暴動等罪,並分成三案處理,其中「赴湯杜火」二人經審訊後暴動罪脫,另外23名被告案件亦於早前審結。最後一宗涉及15名被告、包括飛機師廖頌賢在內的區域法院案件,今移師西九龍法院大樓開審,當中17歲被告在審前承認暴動罪,另一名19歲被告承認一項無牌管有無線電通訊器具罪,但對暴動及攻擊性武器控罪均不認罪,其餘被告亦不承認暴動罪。

案件開審前,主審法官練錦鴻提醒各被告,若他們在審訊期間因不適而未能到庭,須提交醫生證明,而其代表律師將須繼續出席審訊,審訊不會因此暫停,各被告要自行作出安排。

本案原先有17名被告,其中甄凱盈(22歲)及廖天駿(28歲)兩人已棄保潛逃。

各被告共同被控一項暴動罪,控罪指被告陳偉林(21歲)、陳澤峰(22歲)、布紫晴(24歲)、何姓被告(17歲)、梁志鵬(20歲)、楊位醒(31歲)、彭雨彤(20歲)、劉耀銓(28歲)、廖頌賢(30歲)、陳永琪(28歲)、林皓正(22歲)、廖紫婷(19歲)、李樹樺(21歲)、胡嘉俊(21歲)及張雯曦(19歲),當日在上環摩利臣街和文華里之間的干諾道中和德輔道中一帶公眾地方,連同其他人參與暴動。另外,張雯曦亦被控管有雷射筆及無牌管有無線電通訊器。

控方透露,有直接證據指向干犯暴動罪的只有9名被告,至於其餘被告,控方會以其當時身處位置、衣着裝備、管有的物品和逃匿證據作舉證。

17歲何姓被告承認一項暴動罪,控方明天將讀出案情。辯方指得悉控方不反對被告繼續擔保至明天,惟法官練錦鴻明言不會容許被告繼續擔保,又指「唔到佢(律政司)講,佢(被告)認咗㗎」。

示威者步向中聯辦 高呼「香港警察 知法犯法」

控方開案陳詞指,警方早於2019年7月26日向由劉頴匡申請7月28日下午3時於遮打花園的公眾集會發出不反對通知書;但反對於同日在遮打花園遊行至中山紀念公園,及中山紀念公園的公眾集會,劉其後上訴遭駁回。案發當日下午約3時,遮打花園集會開始不久後,大批公眾人士違反不反對通知書規定,離開遮打花園,沿德輔道中、干諾道中、德輔道西及干諾道西馬路,步向中聯辦方向,其間高叫「香港警察,知法犯法」等口號。

約下午5時許,大批示威者集結於干諾道西近高樂花園警察防線前,大部份人身穿黑衣、戴頭盔、防毒面罩等,示威者用水馬組成防線。差不多同一時間,另一批約100至200名示威者集結在德輔道西近西邊街馬路,並在警方防線前築起傘陣。警方由5時半至7時期間,重複使用擴音器及展示警告旗幟,警告兩處示威者正參與未經批准集結,要求他們朝金鐘方向和平散去。

惟警方警告無效,示威者數量不斷增加,繼續在警方防線前對峙。其間示威者高叫「光復香港 時代革命」等號,有人移除路邊欄杆及膠馬,架設路障並用索帶加固,另有人築成傘陣掩護。

當時新界南應變大隊指揮官陳思達計劃掃蕩,警方於德輔道西、干諾道西及皇后大道西設置防線,若然任何一條防線受到示威者衝擊,警方三條防線會同時向東推進。

約於晚上7時,干諾道西有示威者警方投擲磚頭及雜物,警方始開展其掃蕩行動向示威者推進。其間警方於德輔道西屢次舉旗警告及施放催淚煙驅散,示威者向警方擲磚還擊。隨警方防線推進,示威者曾後退,及後繼續集結在警方防線前若干距離外,有示威者手持盾牌、鐵通,有人用手推車運進大量磚頭,亦有人向警方回擲催淚煙,示威者人群未見散去。而在干諾道西及皇后大道西亦有相似的對峙情況,有示威者掟石和敲打硬物,有人將垃圾筒推倒在馬路上,亦有人用強光照向警方。

與此同時,有不少於100名示威者在干諾道及德輔道中,介乎摩利臣街至林士街一帶集結。其間有人用噴漆在公物上噴字、手持盾牌長棍,用大型物件堵路,有示威者向警方使用彈叉及照射強光。警方遂向示威者施放催淚彈驅趕。

火燒載滿紙皮手推車推向警方

警方於晚上8時於德輔道西近皇后街的馬路上作出第一次拘捕。其後西九龍應變大隊副指揮官、莫姓高級警司帶隊在干諾道中及摩利臣街交界設立防線,與身處干諾道中近急庇利街交界的示威者對峙;同時在德輔道中近摩利臣街交界,亦有多於50名示威者與警方對峙,其間曾有示威者放火燒一架載滿紙皮的手推車,並推向警方。

對峙近半小時後,示威者退出摩利臣街,並沿德輔道中往東後退,之後警方多次推進至禧利街及文華里一帶與示威者對峙。有示威者手持長棍敲打路邊圍欄,及後在干諾道中有人向警方掉石、竹支、雞蛋及催淚煙彈。

另一邊廂,在文華里寶軒酒店門外,亦有逾50名示威者手持棍盾、搬來雪糕筒及向警方發射弓箭等。約於9時47分,警方在干諾道中再次推進,在永安中心外設立新防線,當時示威者在近林士街方向對峙,莫姓高級警司與特別戰術小隊進入文華里拘捕17人,即本案各被告。

被告被捕時分別穿上深色衣物及戴有防毒面罩、手套等,另分別管有頭盔、眼罩、手套、護肘、護膝、口罩、防毒面罩、噴漆、雨傘、索帶、雷射筆、金屬鉗、六角匙、板手及對講機等物品。

控方指控各被告分別以三種方式參與暴動,包括在共同目的下與其他暴動人士各自或一起親身參與暴動;與參與暴動人士有共同犯罪計劃;或協助、教唆他人參與暴動。

官向控方謂「唔夠膽教你做嘢」

控方證人列表上一共有128名證人,包括警務人員、提供閉路電視片段的市民及專家證人等,但控方表明將不需傳召所有證人。

控方資深大律師郭棟明傳召總警司陳思達作供,他案發時擔任新界南應變大隊指揮官,當日下午四時半到西邊街支援。控方庭上播片,顯示案發日下午約三時起示威現場一帶情況,其間欲引導陳作答,練官見狀隨即阻止控方謂:「你唔能夠向自己證人『指出』,佢答唔到就請繼續啦唔該。」

但控方不予理會,繼續跟陳作出釐清,練官再道:「雖然辯方冇提出反對,but doesn’t mean that you can leave it like this!」其中一名辯方大狀站起來解釋,指因控方現階段提問證供與本案無關,故無提出反對。練官亦表示不知控方提出的證據與案有何關連,「我都講咗好多次㗎啦」。

練官另關注控方能否剪裁相關片段舉證,因法庭不可能觀看全段共多個小時的片段,惟練官又向郭謂:「但你係主控,我唔夠膽教你做嘢,我教你即係我事先決定咗,我會俾人投訴㗎。」控方解釋指,是要提供本案的背景予法庭參考。

辯方資深大律師潘熙盤問下,陳承認早前錄取的口供,只記錄到皇后街第一次拘捕行動前的事,至於今日他庭上的作供,則是憑個人記憶。另一辯方大狀石書銘盤問陳,問他是否知悉7.21元朗襲擊事件,造成市民不信任警方在公眾活動使用合法武力的氣氛時,陳回答謂:「唔可以話所有公眾人士都對警方唔信任,係暴力示威者先會藉此批評警方嘅執法行動,指摘警方使用過份武力。」

陳作供完畢,案件明天續審。

【案件編號:DCCC820/19】

-----------------------------

