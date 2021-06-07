終審法院非常任法官何熙怡女男爵（Brenda Marjorie Hale）日前表明，下月底任期屆滿後不再續任，並坦言對「港版國安法」存在各種疑問。多名建制派議員均在立法會資深司法任命建議小組委員會上，乘機圍攻何熙怡。其中民建聯周浩鼎批評，何熙怡藉辭職「抹黑香港」；經民聯梁美芬亦批評有海外法官受到外國政客干預來港擔任職務的決定。資深大律師、公民黨主席梁家傑接受《蘋果》查詢時坦言，不希望再有海外法官辭職或離任，但認為建制派議員的言論絕對是「幫倒忙」和「丟晒香港架」。

高等法院上訴庭副庭長林文瀚日前獲司法人員推薦委員會推薦出任終院常任法官後，立法會資深司法任命建議小組委員會今（7日）原討論該任命決定，最終卻淪為建制派乘機批評何熙怡離任決定的平台。

建制派轟何熙怡辭任「抹黑香港」

周浩鼎在會上提到，近年「五眼聯盟」打擊中國，有法官則「抹黑」國安法，甚至「配合英國政治家打擊中國」。他建議政府日後委任法官時，要加強對法官的背景調查，因有海外法官或已公開表達對國安法的評價，「如果佢（法官）已經有咁強烈偏見，呢個情況就會對我哋帶嚟風險」。他又乘機批評何熙怡藉辭職「抹黑香港」，指政府委任法官時「要守返條底線，司法就係司法，唔好捲入個政治」。

梁美芬會上則指，法官的委任應基於司法經驗，不應以國籍作區別，但反指法官不應受自身國家的政治影響，批評有海外法官受到該國家政客干預來港擔任職務的決定。

建制派何君堯則認為，政府委任法官須有政治考慮，要做「政治把關」，建議政府「居安思危」，避免依賴海外法官，以免再有海外非常任法官辭職的風險。司法人員推薦委員會秘書梁悅賢回應時解釋，終審法院的工作量沒有很大增長，認為人手編制上，仍有足夠本地常任法官處理案件。

梁家傑狠批如「蠻荒世界」

資深大律師、公民黨主席梁家傑接受《蘋果》查詢時坦言，不希望再有海外法官辭職或離任，但認為建制派議員會上的言論，絕對為政府「幫倒忙」，「你有周浩鼎、梁美芬呢啲人講呢啲咁嘅嘢，就丟晒香港架！其他海外法官聽到佢哋講埋呢咁嘅嘢，好似蠻荒世界咁。我係佢哋，都要諗過係咪要嚟（香港）與你為伍啊！」

梁指出，何熙怡早於去年1月退休，卸任英國最高法院院長，「佢（何熙怡）冇可能受到任何政府壓力，因為佢已經唔係建制中嘅人」。他認為梁美芬批評有海外法官受到外國政客干預來港擔任職務的說法，是「唔知埞」和不尊重何熙怡：「你用啲咁輕率、武斷嘅說話，去批評一位咁廣受世界尊重、享負盛名的人物，只會顯露到自己嘅無知，更令何熙怡的離任成為一個焦點。」

他又指，周浩鼎指控何熙怡辭職是「抹黑香港」，說法「不知大體」：「或者周浩鼎議員唔係好介意自己嘅清譽，但我諗Lady Hale （何熙怡）應該好重視個人嘅清譽，正正由於佢着重自己嘅清譽，先唔肯再接受委任。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）