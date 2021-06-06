疫情持續近一年半，本港確診逾萬宗個案，當中約一成屬兒童及青少年患者，《香港醫學雜誌》刊登的一項研究，分析本港近397名兒童及青少年病人，了解病毒對年幼患者的影響，結果發現近四成人無症狀，九成由家庭成員傳播，並發現少數出現嚴重併發症個案，曾有一名俄羅斯男童康復後再出現發燒、紅疹及草莓舌等併發症，需在深切治療病房留醫。

有關研究分析去年1月至12月，本港397名COVID-19兒童及青少年患者，近四成無出現症狀，51％為本地感染，逾九成個案家庭成員為主要傳播者，只有3人是同學之間互相傳播，並無師生傳播病例。負責研究、瑪嘉烈醫院兒科傳染病科顧問醫生關日華表示，只有一宗校內感染個案，「學校係絕對安全嘅地方。」

俄羅斯男童現眼紅草莓舌頭症狀

雖然年輕患者普遍症狀輕微，惟本港亦錄得嚴重併發症個案，其中一人為俄羅斯男童，在康復後4星期，出現發燒、皮膚現紅疹、眼紅、草莓舌頭症狀，需送往深切治療部治理。關稱，此個案屬本港首個特殊病例，需聯繫美國及英國醫療專家團隊，尋求治療意見，以助減輕該男童病況。現時該男童已康復，及後亦接種了疫苗，男童的母親於覆診時更特別提到，「記住叫香港人打針！」

本港共968名COVID-19兒童及青少年康復者，以10至15歲為主。《香港醫學雜誌》評論文章指，99.2%患者病徵輕微，當中26至38%甚至無症狀，但有少數個案卻出現嚴重併發症需較長時間留院治療，甚至在深切治療病房留醫，包括小兒多系統炎症綜合症 （PIMS-TS）、COVID TOES（即患者手指或腳趾出現紅腫、痕癢、痛楚甚至燒灼感）及溶血性疾病等。

避疫留家致肥胖近視問題惡化

即使未有染疫，疫情持續對學童甚至家長的身心健康亦有影響，另有研究指出，過去一年兒童在家避疫成習慣，肥胖問題有惡化趨勢。比較過去2年數據，肥胖兒童的比率由13.4%增至15.4%。此外，兒童長期留在家中更導致近視程度加深，6至8歲兒童尤其較為顯著。專家鼓勵家庭要多進行親子活動，加強疫情期間家人之間的凝聚力，維持家庭成員身心健康。

鑑於家居是兒童染疫主要場所，香港兒科醫學院、香港兒科醫學會及香港兒童免疫、過敏及傳染病學會均呼籲，成年人應盡快接種疫苗，建立保護屏障，減低兒童感染風險。

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