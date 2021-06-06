1989年六四事件後，每一年6月4日晚上，都有大批市民到維園燭光集會悼念。這種行禮如儀多年來有過爭議，參與人數也有起落，但香港人這種堅持，已經為追求正義與真相賦予了不可磨滅的意義，每一年維園的燭光也成為全世界的焦點。對於不少人來說，延續這種燭光，就是延續撥亂反正的願望。今年特區政府以十分可恥的手段令這維園的燭光難以延續，就能扼殺延續了30多年的願望嗎？

支聯會不獲舉辦集會的不反對通知書，這已經是意料中事。到6月4日早上，支聯會副主席鄒幸彤被警方上門拘捕，原因是宣示一個被禁止的集會。事實上她沒有談到六四集會，也沒有呼籲任何人與她一同出席。說要去維園、點蠟燭、穿黑衣，這種種做法，究竟違反了甚麼法律，是不是也需要申請不反對通知書？當天中午，警員全面圍封維園六個足球場及草地，在外圍坐着讀報或歇息的市民也被滋擾，個人自由受到嚴重的侵犯。稍後，警察甚至令幾條過海隧道陷於半癱瘓。為求達到阻撓部份人去維園之目的，政府可以說是不擇手段，不惜嚴重干擾全香港全體市民的正常生活。

這些行為充份顯示香港社會經歷多年發展，建立起來的文明標準、行政法則、公權力與個人自由的界線，已經被這個政府嚴重破壞。甚至是莊嚴的法律條文，在政府的舞弄下，也變得充滿不確定性甚至是隨意性。

六四晚上所見，銅鑼灣灣仔一帶，仍然有多人以他們各自的方式來表達對六四事件的哀思，也以勇敢的態度來面對政府的威嚇及打壓。在銅鑼灣一帶展示武力、巡邏威嚇市民的那些警員，不時以警告的口吻要市民盡快離開，他們自己大部份都首先違反了限聚令。偶然截停黃婆婆這些人，或只是隨意截停一兩個年輕人，搜查、滋擾、甚至威嚇一番，目的根本不是執法，也不是防疫。

防疫及國安法交叉運用

筆者在現場親耳聽到有帶隊的警員大聲向站在路邊觀察的人群說「你們今天晚上留在銅鑼灣，可能已經違反了國安法」，然後向隨隊的警員跟多一句，「各位夥計，攞定本599G票簿出嚟」。這是哪門子的執法行為？前後兩句，充份說明在場的差人根本不知道自己應該執甚麼法，也許根本就無關重要，只是說明今天這個政府所謂法治或對市民守法的呼籲，其實就是充滿了虛偽及欺騙性。把防疫及國安法的交叉運用及胡亂運用，其實只是利用所謂法律作政治打壓的工具。六四晚上的所謂防疫，隨口噏出來的所謂國家安全，是甚麼貨色還不夠清楚嗎？

香港人把六四的燭光延續了超過30年，這一點燭光肯定不會就此消失。經過30年的薪火相傳，這一點燭光就算不能在維園一同點起，也肯定會散落每個社區，散落千家萬戶，散落大部份追求真理與正義的香港人心上，政府再出動十倍甚至百倍於7,000的警力，都沒有能力把這點燭光撲息。以威嚇及暴權不讓燭光在維園點起，結果是讓燭光在人心、在社區、在美國駐港總領事館、在歐盟駐港辦事處燃點起。也令以延續維園燭光為目的的更多點燭光，在世界各地紛紛點起！所謂7,000警力，所謂嚴正執法，所謂防疫，所謂外交部的譴責，所謂國家安全法，全部都變成了紙老虎。香港人超過30年的堅持，不但沒有因為今年不能在維園舉辦燭光悼念集會而成為歷史，反而是把那一段歷史更清楚地向全世界揭示，其光芒肯定會延續下去，也只會更明亮！

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁