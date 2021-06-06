【本報訊】北京強行修改香港選舉制度，區議員被踢走不再成為特首選委，由官方委任的分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會代表取而代之。過去鮮有報道關於分區會的工作，甚至有地區沒有分區會。本報記者早前旁聽部份「完善」選制後才成立的分區會會議，發現討論的大多是「細微細眼」事務。有分區會建制派委員自誇分區會更具代表性。

大埔及北區因歷史原因過去不設分區會，3月底北京公佈「完善」選制方案後，才在區議會不知情下設立分區會，並廣納建制派區選敗將。

記者早前走訪大埔南分區會及北區龍山分區會。北區龍山分區會上月12日開會，討論話題圍繞區內福安樓附近迴旋處設計問題、私人地方棄置車輛問題、加強清潔街道及加設狗隻糞便箱等。同月26日大埔南分區會開會討論違泊、超速、鼠患等當區區議會曾討論的地區事務。

區會副主席斥荒謬

北區龍山分區會副主席、前年區選落敗的民建聯前北區區議員姚銘辯稱，分區會雖跟區議會討論相近地區議題，但分區會內有「不同聲音」讓地區人士直接與官員對話。

同是前年區選敗將的民建聯前區議員、大埔南分區會主席胡健民更指，雖然分區會「唔係透過一人一票嗰種選舉而產生」，但今屆區議會大多數聲音代表民主派不夠「代表性」，反指現時「呢種組合亦都係一種代表性，亦都可以話係好廣泛」。

大埔區議會副主席劉勇威質疑，若按建制派說法，「係咪要每個區都要畀返新民黨等各大建制政黨入去先有代表性？」他批評分區會工作由少數聲音代表民意，卻可取代區議員有權選特首是荒謬之舉。