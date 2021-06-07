因47人初選案，被還押至今已超過3個月的民主黨前立法會議員尹兆堅，今日（7日 ）在獄中度過52歲生日，其Facebook小編今日透露，尹兆堅一對只有10多歲的子女，昨日前往荔枝角收押所探望父親時，在探訪室還未坐下，即高興地拿起聽筒，向尹兆堅大嗌一聲：「爸爸！Happy Birthday!」並為他跳上一支生日舞，尹兆堅看到一對子女的舞姿後，即笑得「見牙不見眼」。

長女一夜長大

尹兆堅的facebook小編今日在尹兆堅專頁發文表示，今日是尹兆堅生日，但對只有10多歲的尹家小姐弟來說，原來要跟父母簡單慶祝，也不是易事，也從未想過要在法院和收押所為父母慶生日。

該文指，以往尹家成員生日，尹兆堅總愛跑到街市買新鮮的海鮮，按尹家小姐弟的「order」，為家人炮製一頓豐富的生日大餐，「然而，今年尹太的生日適逢民主派初選案馬拉松式審訊，連日出出入入法院，別說是煮上一頓飯，在法院的幾天晚餐能安穩吃上一塊三文治，已是萬幸」。

該小編又指，尹兆堅的長女「在一夜間長大」，「早上到法院陪伴媽媽聽審，晚上則回家照顧弟弟，每天等待媽媽回家。知道媽媽生日，就率弟弟繪畫生日卡，希望在政治寒冬中給予父母溫暖。」

小姐弟探訪室為父獻生日舞

昨日尹兆堅太太一早外出，為尹兆堅接下來的官司打點期間，尹兆堅的長女即熟練地帶着弟弟，到荔枝角收押所探望尹兆堅。

其後兩人獲懲教人員點名，進入探訪室見到尹兆堅後，還未坐下，即高興地拿起聽筒大嗌一聲：「爸爸！Happy Birthday!」「阿尹見到小姐弟，已咧嘴而笑；但原來好戲在後頭，小姐弟站起來，開心地跳舞，是為爸爸跳上一支生日舞，阿尹看到這兩個小靈精的舞姿，也笑得『見牙不見眼』」。該小編其後問尹兆堅一對子女，為何會有跳生日舞的念頭時，尹兆堅的長女即淡淡地回答：「因為爸爸愛看我們古靈精怪的樣子，我們只想做一些令他快樂的事。」

尹兆堅FB專頁的小編原來亦快將生日，有街坊特地送上生日蛋糕，小編自言感動不已：「希望下年可以同阿尹一齊慶祝，一齊切蛋糕。」

另一因47人初選案被還押至今的前立法會議員范國威，今日則分享一幅支持者為他所畫的素描畫像，並透露自己慶幸除看書和做運動外，可在獄中透過畫畫抒發感情，表達所思所想，令牢獄生涯可以過得好一點。

陳皓桓籲港人「好好生活」

至於上月因前年10.1遊行案，被判囚18個月的民陣召集人陳皓桓，今日亦在facebook分享他上月23日在獄中的撰寫的第二封信。信中他表示正在適應獄中生活，獄中有大量曱甴和他因天氣太熱而生熱痱的問題，隨着懲教人員和醫生幫助，慢慢有所改善。他又指，最近看過一篇有關印度「聖雄」甘地坐監的文章，「講到佢唔孤單，因為越嚟越多人因為抗爭坐監，坐爆監獄。最近，我都好有感受，就係經常遇到好多民主派朋友，大家見返都好開心咁打招呼，大家精神都唔錯，所以大家放心」。

他又呼籲港人在天氣熱時，要「飲多啲水，坐直個人，好好生活」，「除咗生活，學子華神話都要留意吓身邊嘅人同事，因為（中共）建黨100周年嘅七一就嚟，即係又會嚟一堆打壓，祝各位平安」。

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