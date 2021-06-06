【本報訊】本港首宗源頭不明帶英國變種病毒N501Y Alpha的17歲少女（第11852號），其53歲母親（第11859號）及20歲姊姊昨分別確診及初步確診。港府昨晚將深圳市龍崗區的園山街道西坑社區、安良社區及鹽田區的鹽田街道的沙崗圩、東海社區、鹽田港及沿港社區等，列入中或高風險地區，有關地區人士不能透過回港易返港。

衞生防護中心指本港昨新增七宗確診，包括六宗輸入及一宗本地有關連個案，患者是17歲確診少女的母親，同樣帶有N501Y變種病毒株，亦沒有接種疫苗，另有少於五宗初步確診。

確診少女的20歲姊姊是其中一位初步確診者，同住天水圍天盛苑盛譽閣，亦是一名學生，同樣無接種疫苗，上周五送檢後出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，檢測呈初步陽性。中心指該女學生主要在家上網課，上月23及29日曾到訪尖沙嘴、深水埗及荃灣等多處地方，她潛伏期到訪過的地點會納入強檢。至於確診少女曾到訪的屯門震寰路德榮工業大廈、伊利沙伯中學舊生會湯國華中學和前晚13個納入強檢的地點，則暫未有人初步確診。

基因排序與深圳患者不同

呼吸系統專科醫生梁子超指出，根據香港獲豁免和其他回港人士密度，宜留意英國、印尼、深圳和台灣的回港人士，尤其深圳及台灣最近爆疫，不排除相關地區返港人士有「走漏」而出現傳播。政府應檢視所有外防輸入政策有否漏洞，盡快比對深圳及台灣個案的基因排序，兩周內鎖定漏洞和可能傳播鏈，阻截病毒落地生根。

衞生防護中心分析17歲確診少女的基因排序，確認病毒株屬於Alpha變異病毒株（即B.1.1.7），與本港早前錄得的確診個案基因排序不同，亦與深圳近期確診個案的基因排序不脗合，代表她並非透過深圳回港人士染疫，惟暫未知少女染疫源頭。

隨着廣州市加強管控，呼籲民眾非必要不離開廣州市後，港府昨宣佈進一步調整回港易計劃下的風險地區名單，相關地區範圍將改以「小區」為最小單位，不再細分「小區」內個別樓數或期數。港府昨晚更新風險地區名單，將深圳市龍崗區的園山街道西坑社區、安良社區及鹽田區的鹽田街道的沙崗圩、東海社區、鹽田港及沿港社區等，列入中或高風險地區，有關地區人士不能透過回港易返港。

梁子超認為，當局兩周前便應收緊回港易安排，促當局考慮將回港易分類擴大至市或大區，方便檢視入境者的風險。

另外，昨六宗輸入個案中，二人來自因疫情嚴峻而禁飛逾一個月的菲律賓及印度，二人均為船員，不受禁飛令影響，其中來自菲律賓的23歲男子驗出N501Y變種病毒；來自印度的36歲男子驗出帶L452R變種病毒。