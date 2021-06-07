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通訊局裁港台《頭條新聞》辱警 工會今司法覆核指錯誤理解電視守則

6小時前
記協主席楊健興到庭旁聽

港台《頭條新聞》去年2月14日播出的節目，因內容諷刺警隊，惹來警務處長鄧炳強親自投訴惡意抹黑，通訊局其後裁定包括污衊及侮辱警隊的三項投訴成立，向港台發出警告，港台被迫暫停製作《頭條》，並向警方致歉。港台工會聯同記協提出司法覆核，案件今開審，工會一方強調，節目以幽默手法諷刺時弊，局方錯誤理解《電視廣播守則》，不應以「個人意見節目」準則來歸管《頭條》，並強調在民主社會，針對政府及警方的批評應享有較大容忍，否則會削弱創意及言論自由。

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覆核由香港電台節目製作人員工會及香港記者協會提出，今由名譽資深大律師陳文敏、大狀譚俊傑等代表，要求推翻通訊局去年5月19日的決定。有關決定關乎通訊事務管理局裁定《頭條新聞》污衊和侮辱警隊、不夠持平等，並警告港台嚴格遵守節目守則。通訊局由資深大狀陳樂信代表。

陳文敏開宗明義指，本案與言論自由息息相關，涉及針對批評政府容忍度的界線，強調申請人並非質疑局方的獨立性，而是認為局方錯誤理解及應用《電視廣播守則》。他指出，《頭條》有逾30年的歷史，節目以諷刺時弊為主，不爭議涉案《頭條》收到逾3,000宗投訴，但投訴內容廣泛，且大部分投訴並不成立。

庭上播片 王喜「驚方訊息」諷警取消行beat減染疫風險

陳文敏指局方根據《電視廣播守則》內的「個人意見節目」準則來規管《頭條》，裁定節目不夠持平。惟陳強調，個人意見節目泛指新聞、時事、紀錄片等以傳達事實為主的節目，促進公共及社會事務討論，此等節目對引述事實的真確性有很高的要求。

庭上播放涉案《頭條》節目，節目約長20分鐘，提及當時醫護以罷工要求封關、口罩不足、前線醫護個人保護裝備（PPE）不足等社會狀況，其中藝人王喜在「驚方訊息」環節中諷刺地指，警方當時取消步行巡邏，大大減少接觸到病菌的機會。

陳強調，《頭條》節目以戲劇形式表達，屬娛樂性質，演員言詞誇張、語調諷刺和嘲笑，以幽默的方式諷刺時事或政治人物，令讀者開懷大笑，任何合理的讀者都不會視之為以「事實」為主的節目，「只是一些笑話」，但局方卻錯誤地將《頭條》歸類為個人意見節目範疇，做法出錯。陳續指《頭條》理應被歸類為諷刺（satire）節目，為藝術表達的一種，與個人意見節目相比，是不同類型的節目範疇。法官周家明問《頭條》是否並非歸類為時事節目，陳回應指，沒有人說過是時事節目。

港台工會指通訊局誤按職業定性警方為「社會群組」

陳指出，《基本法》保障市民享有言論自由，局方的做法無疑削弱言論自由；在一個民主社會，任何針對政府及警方的批評，就節目的審查應有較大的容忍度。他指《頭條》內容是諷刺警方，但由「嘲諷」去到「侮辱」警方，兩者之間的門檻非常高，兩者間的界線理應詳細地作探討。

此外，局方將警方定性為「社會群組」，從而指《頭條》內容可能導致任何人士或群體基於社會地位等原因而遭人憎恨、畏懼或受到污衊或侮辱的說法，陳文敏反駁指，一向是以種族、宗教、性別等來界定「社會群組」，保護他們免受歧視，有關分類是基於身體的特徵或特點而定，而非職業。他強調，警員是職業，不是社會群組，局方錯誤地將警員定性為社會群組。

以芝麻街Oscar喜歡跳出跳入垃圾桶舉例

陳文敏續指，涉案《頭條》沒有煽惑讓人憎恨警方、更沒有煽惑任何犯法行為，若然節目的目的是貶低警方，可以做得更盡，大可將衣衫襤褸的王喜丟入堆填區，而非只是放入垃圾桶。陳指，兒童節目《芝麻街》入面的角色Oscar也很喜歡跳出跳入垃圾桶，而王喜只是以諷刺的方式揶揄警察是一份不錯的工作，拿警察開玩笑，沒有惡意，不構成污衊或侮辱警隊。

對於局方指《頭條》引述失實資訊，陳文敏反駁指當時傳媒的報道均有提及醫護防護衣不足的問題；此外青衣長康邨康美樓某一座的住戶於去年2月須疏散至隔離營，當時進入單位的醫護人員只是身穿藍色、遮蓋大半身的防護衣，但在樓下站崗的警員卻身穿疑似最高級、連眼罩的白色全套保護裝備。港台記者曾就防護衣庫存、使用準則向警方查詢，但不獲回應，由此可見，在這一次事件中，警員的防疫保護裝備比醫護更充足。

陳續指，在節目播出後，港台兩次邀請警方訪問、並事先將訪問題目交予警察公共關係科，認為這是給予警方回應的最好方式，但警方拒絕。警隊取消步行巡邏亦得到證實，故港台並無引述失實資訊。他指出，港台雖然是政府架構的一部份，但同時肩負公共廣播服務的職責，不是政府喉舌，理應獲得《基本法》及《香港人權法案》保障的言論自由。

此外，陳文敏指兩名申請人皆有資格提出本覆核，其中工會代表港台職員，部份人負責製作《頭條》。再者，港台工會當中，有部份人是公務員，根據《公共財政條例》 ，若公務員不恰當運用公帑，可被追討製作開支，故工會成員受本案最直接影響。案件亦同時影響在港台工作的記者，故記協亦有資格提訴訟。陳文敏陳詞完畢，明天輪到政府一方陳詞。

【案件編號：HCAL1685/20】

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香港電台頭條新聞香港記者協會司法覆核香港電台節目製作人員工會
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