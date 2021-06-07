港台《頭條新聞》去年2月14日播出的節目，因內容諷刺警隊，惹來警務處長鄧炳強親自投訴惡意抹黑，通訊局其後裁定包括污衊及侮辱警隊的三項投訴成立，向港台發出警告，港台被迫暫停製作《頭條》，並向警方致歉。港台工會聯同記協提出司法覆核，案件今開審，工會一方強調，節目以幽默手法諷刺時弊，局方錯誤理解《電視廣播守則》，不應以「個人意見節目」準則來歸管《頭條》，並強調在民主社會，針對政府及警方的批評應享有較大容忍，否則會削弱創意及言論自由。

覆核由香港電台節目製作人員工會及香港記者協會提出，今由名譽資深大律師陳文敏、大狀譚俊傑等代表，要求推翻通訊局去年5月19日的決定。有關決定關乎通訊事務管理局裁定《頭條新聞》污衊和侮辱警隊、不夠持平等，並警告港台嚴格遵守節目守則。通訊局由資深大狀陳樂信代表。

陳文敏開宗明義指，本案與言論自由息息相關，涉及針對批評政府容忍度的界線，強調申請人並非質疑局方的獨立性，而是認為局方錯誤理解及應用《電視廣播守則》。他指出，《頭條》有逾30年的歷史，節目以諷刺時弊為主，不爭議涉案《頭條》收到逾3,000宗投訴，但投訴內容廣泛，且大部分投訴並不成立。

庭上播片 王喜「驚方訊息」諷警取消行beat減染疫風險

陳文敏指局方根據《電視廣播守則》內的「個人意見節目」準則來規管《頭條》，裁定節目不夠持平。惟陳強調，個人意見節目泛指新聞、時事、紀錄片等以傳達事實為主的節目，促進公共及社會事務討論，此等節目對引述事實的真確性有很高的要求。

庭上播放涉案《頭條》節目，節目約長20分鐘，提及當時醫護以罷工要求封關、口罩不足、前線醫護個人保護裝備（PPE）不足等社會狀況，其中藝人王喜在「驚方訊息」環節中諷刺地指，警方當時取消步行巡邏，大大減少接觸到病菌的機會。

陳強調，《頭條》節目以戲劇形式表達，屬娛樂性質，演員言詞誇張、語調諷刺和嘲笑，以幽默的方式諷刺時事或政治人物，令讀者開懷大笑，任何合理的讀者都不會視之為以「事實」為主的節目，「只是一些笑話」，但局方卻錯誤地將《頭條》歸類為個人意見節目範疇，做法出錯。陳續指《頭條》理應被歸類為諷刺（satire）節目，為藝術表達的一種，與個人意見節目相比，是不同類型的節目範疇。法官周家明問《頭條》是否並非歸類為時事節目，陳回應指，沒有人說過是時事節目。

港台工會指通訊局誤按職業定性警方為「社會群組」

陳指出，《基本法》保障市民享有言論自由，局方的做法無疑削弱言論自由；在一個民主社會，任何針對政府及警方的批評，就節目的審查應有較大的容忍度。他指《頭條》內容是諷刺警方，但由「嘲諷」去到「侮辱」警方，兩者之間的門檻非常高，兩者間的界線理應詳細地作探討。

此外，局方將警方定性為「社會群組」，從而指《頭條》內容可能導致任何人士或群體基於社會地位等原因而遭人憎恨、畏懼或受到污衊或侮辱的說法，陳文敏反駁指，一向是以種族、宗教、性別等來界定「社會群組」，保護他們免受歧視，有關分類是基於身體的特徵或特點而定，而非職業。他強調，警員是職業，不是社會群組，局方錯誤地將警員定性為社會群組。

以芝麻街Oscar喜歡跳出跳入垃圾桶舉例

陳文敏續指，涉案《頭條》沒有煽惑讓人憎恨警方、更沒有煽惑任何犯法行為，若然節目的目的是貶低警方，可以做得更盡，大可將衣衫襤褸的王喜丟入堆填區，而非只是放入垃圾桶。陳指，兒童節目《芝麻街》入面的角色Oscar也很喜歡跳出跳入垃圾桶，而王喜只是以諷刺的方式揶揄警察是一份不錯的工作，拿警察開玩笑，沒有惡意，不構成污衊或侮辱警隊。

對於局方指《頭條》引述失實資訊，陳文敏反駁指當時傳媒的報道均有提及醫護防護衣不足的問題；此外青衣長康邨康美樓某一座的住戶於去年2月須疏散至隔離營，當時進入單位的醫護人員只是身穿藍色、遮蓋大半身的防護衣，但在樓下站崗的警員卻身穿疑似最高級、連眼罩的白色全套保護裝備。港台記者曾就防護衣庫存、使用準則向警方查詢，但不獲回應，由此可見，在這一次事件中，警員的防疫保護裝備比醫護更充足。

陳續指，在節目播出後，港台兩次邀請警方訪問、並事先將訪問題目交予警察公共關係科，認為這是給予警方回應的最好方式，但警方拒絕。警隊取消步行巡邏亦得到證實，故港台並無引述失實資訊。他指出，港台雖然是政府架構的一部份，但同時肩負公共廣播服務的職責，不是政府喉舌，理應獲得《基本法》及《香港人權法案》保障的言論自由。

此外，陳文敏指兩名申請人皆有資格提出本覆核，其中工會代表港台職員，部份人負責製作《頭條》。再者，港台工會當中，有部份人是公務員，根據《公共財政條例》 ，若公務員不恰當運用公帑，可被追討製作開支，故工會成員受本案最直接影響。案件亦同時影響在港台工作的記者，故記協亦有資格提訴訟。陳文敏陳詞完畢，明天輪到政府一方陳詞。

【案件編號：HCAL1685/20】

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