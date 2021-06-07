前年11月11日網民發起「大三罷」，示威者在全港多區堵路及破壞港鐵設施，當日港鐵沙田站的閘機、閉路電視及客務中心玻璃與電腦均被破壞。警方事後拘控兩男一女，三人被控刑事損壞、非法集結及蒙面等罪，案件今於沙田裁判法院開審。控方指無論閉路電視或新聞片段均拍不到三人涉案，但要求法庭以三人的黑色裝束及搜出裝備推論他們涉案。

案件由裁判官彭亮廷審理。兩男一女被告於當日被捕，依次為電腦技術員林浩銘（22歲）、大學生龔萬豪（22歲）及18歲女生梁琬麒。三人被控非法集結及刑事損壞罪，控罪指他們當日在港鐵沙田站A2出口一帶與其他不知名人士參與非法集結，以及刑事損壞兩塊客務中心玻璃、一部電腦、11部閘機、兩部閉路電視及其他不同物品。

控方無影片或目擊者證被告涉案

三人亦各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，林被指使用頭套，龔則使用面罩，而梁則使用一件衫。

控方開案陳詞指當天早上警方特別行動，派出便裝觀察員駐守沙田站，至早上7時14分，有警長目擊蒙面黑衣人破壞閘機等設施。

控方指沒有直接證供及觀察指證被告涉及刑事毀壞過程，現場閉路電視因距離關係，解像度亦不足够識別容貌，控方會將無綫新聞及壹傳媒拍得的片段呈堂，但拍不到三名被告在人群中破壞設施的過程，惟控方指從被告的黑色裝束、帶備的工具及一致開傘的情景，可推論三名被告參與破壞。

任鐵路警區特遣隊的女警署警長李玉霞作供指，當日警方在沙田火車站進行反破壞鐵路系統行動，除她帶領的便裝小隊外，尚有便裝及軍裝的鐵路應變特勤隊（俗稱RRT），在天橋出口位置的車輛上等候指示。

李稱，案發時見有三四十名黑衫黑褲蒙面人由商場的中庭衝到閘口，部份人士手持士巴、鎚仔及雨傘。李於是即時致電警長要求增援，隨即見黑衣人以工具破壞售票機、閘口機及閉路電視，整個過程不到一分鐘，市民紛紛避開站立兩旁。鐵路應變特勤隊軍裝警出現後，黑衣人即刻逃走，李拉住其中一名女子，並將對方按在地下，由女警12877扣上膠索帶。

辯方大律師下午盤問時向李指出，當時她並無特定的觀察目標，也因為情況混亂，有市民在黑衣人群中穿插，而李看不到誰人在破壞。李表示同意。大律師指，李只是任意找一個黑衫黑褲走近身邊的人「隨意㩒低」，李否認，強調女被告是由破壞的人群堆中逃跑，因此她相信女被告曾有參與破壞行為。她也不同意大律師所指當時也有市民在逃跑。

聆訊明續。

【案件編號：STCC3584/20】

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