【本報訊】74歲退休裁判官譚俠侃失蹤第四日，昨清晨被發現倒卧住所約7.7公里外的馬鞍山大水坑單車公園附近停車場，經檢驗證實已不治。他上周四離開沙田九肚山寓所後失去蹤影，家人透過網上尋人，更有熱心網民自發組成義工隊協助，惟最終傳來壞消息。譚家人事後透過社交平台留言，哽咽感謝各界，「多謝大家嘅努力，我哋盡咗力，我想親身多謝每一位。」

警方昨晨近七時接獲途人報案，指發現有人在馬鞍山恆泰路近沙田體育會單車公園旁停車場暈倒，經調查證實為失蹤的74歲譚俠侃。警員在現場未有撿獲遺書，死因有待驗屍後確定。

70年代起曾任律政署法庭檢控主任、特委裁判官及裁判官的譚俠侃，人稱「譚官」，2007年退休。上周四凌晨4時15分，穿着白色長袖內衣、短褲及拖鞋離開沙田九肚山寓所後失蹤。警方派員到場搜索，有熱心市民組織義工隊在九肚山、馬鞍山梅子林一帶搜索，香港飛行服務隊亦派出直升機，在馬鞍山一帶上空搜索。

譚的兩名女兒分別移居美國和澳洲，記者昨晨致電聯絡身在美國長女Rachel，當時仍未獲悉譚的死訊。她指失蹤踏入第四日，非常擔心，希望有奇蹟出現。她已訂機票，準備周一起程回港。惟傾談時傳出尋回譚俠侃的消息，她隨即匆匆掛線。

約早上11時許，Rachel在網上尋人群組追問情況，表現焦急，「係咪喺醫院，好驚呀，我要睇爸爸」，要求各方提供最新情況，又指曾致電警方了解，卻不獲回覆。下午1時50分，她確認死訊後，透過社交平台留言感謝各界幫忙，哽咽說：「多謝大家嘅好、大家嘅愛，我哋都好感動，希望大家堅強，希望畀屋企人有啲空間……多謝大家嘅努力，我哋盡咗力，我想親身多謝每一位。」Rachel事後在其社交平台悼念亡父，形容昨日是難過的一天，但相信父親在一個更好的地方，沒有痛苦及折磨，她又希望能再和父親在城門河一起散步及聊天。

法律界料辦悼念活動

大律師陸偉雄獲悉譚去世消息，形容非常惋惜，相信稍後法律界會為他舉行悼念活動。他形容，譚官退休後身體大不如前，平日深居簡出，近年絕少出席法律界活動，他指譚是一名值得敬重的裁判官。

譚官出身木屋區，半工讀修畢法律資格，憑堅毅捱出頭，親友指他展現典型獅子山精神。由他審理的案件眾多，最轟動是藝人張艾嘉愛子被綁架案及向華波涉縱火案。最近期案件為2004年五名中學生圍毆同學案件，譚官當年勸諫被告學生，同年他審理另一宗中學生傷人案時指，香港是文明社會，遇到問題可向校方或家長等求助，不應以武力私下解決。

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