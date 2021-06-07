疫情爆發逾一年，過萬名病人康復出院，年輕患者一般病情較輕，但不少人味覺及嗅覺受損。港大醫學院最新研究發現，患者服用維他命A再結合芳香精油嗅覺治療技術，可改善患者的持續嗅覺功能障礙，包括患者的定量嗅覺靈敏度和主觀嗅覺功能亦有恢復迹象。

港大醫學院內科學系、放射診斷學系及微生物學系的研究團隊聯同東區醫院耳鼻喉外科部門，利用口服維他命A結合芳香精油嗅覺治療擴香機（EPAR）技術，治療COVID-19患者的持續嗅覺功能障礙。在治療前，研究團隊先為2名患者進行全面評估，包括鼻腔內窺鏡檢查、定量嗅覺靈敏度評估和大腦功能性磁力共振掃描（rs-fMRI）作為基線評估，發現患者的嗅球體積有萎縮迹象，與嗅覺相關的腦區的功能連接明顯下降。

教授們解釋，客觀數據證實COVID-19病毒能直接影響腦部中樞神經結構和功能，以致喪失嗅覺，但人類嗅覺器官擁有自我恢復和再生的能力，故其中一名患者接受為期兩星期的口服維他命A和4星期的芳香精油嗅覺治療後，其定量嗅覺靈敏度和主觀嗅覺功能都有恢復迹象，腦部磁力共振掃描顯示，其右嗅球體積和左嗅球體積分別增長120%和12%；與嗅覺相關的腦區的功能連接亦增加66.6%。

19歲男嗅覺減弱 接受治療後有改善

港大醫學院微生物學系名譽臨床導師鍾瑋軒指，研究中嗅覺受損的患者是一名19歲男子，他去年3月入院，入院前已出現嗅覺減弱的情況，「想聞嘢要哄到好埋先聞到」，但病情不算嚴重，沒有其他病徵。

而在接受口服維他命A和芳香治療後，男子自覺其嗅覺減弱情況有改善，客觀上透過「聞酒精濃度」測試（Butanol threshold test）和40種不同氣味的「UPSIT」測試，其嗅覺亦見改善。

鍾指臨床上觀察，有其他病患是聞到了不存在的氣味或「香味變臭味」，情況值得關注，惟呼籲康復者不要自行服用過量維他命A或亂聞精油，有需要時應向醫生查詢。

COVID-19患者聞不到漂白水或焦味始知嗅覺減退

東區醫院耳鼻喉科署理副顧問醫生黃啟泉補充，該19歲男生原來在「UPSIT」測試只能聞到18種以下氣味，被評為嗅覺完全失去，在治療後才「升一級」聞到約19至25種氣味，惟仍屬嚴重程度。他指不少COVID-19病人都不自覺嗅覺減退，通常是聞不到病房消毒時的漂白水味或燒焦味道時才發現。

黃啟指由2020年開始，因目前醫管局尚未有針對失去嗅覺的治療方案，東區醫院耳鼻喉科已成立特別診所，為出現嗅覺功能障礙的COVID-19患者提供評估和治療，至今已為約20、30名COVID-19嗅覺減退病人提供治療，希望透過與港大醫學院各科研團隊合作，未來繼續為嗅覺功能障礙患者，提供更全面的治療和作醫學研究。

是次研究報告已於國際科學期刊《Brain Sciences》上發表，團隊正進行大型隨機對照試驗治療研究，期望能在明年年底完成並再作公佈。

正進行大型治療研究 冀明年底完成

東區醫院耳鼻喉科署理副顧問醫生黃啟泉指，由2020年開始，東區醫院耳鼻喉科已成立特別診所，為出現嗅覺功能障礙的COVID-19患者提供評估和治療，希望透過與港大醫學院各科研團隊合作，為嗅覺功能障礙患者提供更全面的治療和前瞻性的醫學研究。是次研究報告已於國際科學期刊《Brain Sciences》上發表，團隊正進行大型隨機對照試驗治療研究，期望能在明年年底完成並再作公佈。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今年3月曾表示，瑪麗醫院約1,200名覆診的康復病人中，約10%病人的味覺及嗅覺受損，主要為20至50歲病情較輕的人士，其中約5%在康復後的半年內，繼續失去5成至6成味覺及嗅覺功能，如分不出燒雞、燒鴨或燒鵝的味道，當中更有約1%人失去9成味覺及嗅覺，連大便氣味也聞不到，未知是否屬永久，部份個案之後逐漸恢復嗅覺及味覺。

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