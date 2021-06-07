《禁止蒙面規例》前年生效當日，各區爆發衝突，有電腦技術員在黃大仙獨自走向警方封鎖線，被搜出有雷射筆、鐵鎚、鉸剪、鐵鉗等工具。技術員否認在公眾地方管有攻擊性武器等兩罪，案件今開審，警員今作供時承認因工作繁忙，在案發20日後才將涉案雷射筆等證物交回證物室，其間一直存放辦公室私人櫃桶內，遭辯方質疑偏離處理證物程序。

被告謝加豫（ 27 歲）否認在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產兩罪。他被指於前年10月5日，在黃大仙睦鄰街7號睦鄰街遊樂場外管有兩支雷射筆、四把鉸剪、一個鐵鎚及一個鐵鉗。

警員8172陳兆明（譯音）今早供稱，他10月4日晚上約8時與同袍在黃大仙睦鄰街及沙田坳道交界設立封鎖線，他從通訊機得知附近的龍翔道有約百人破壞社會安寧，當中部份穿黑衣黑褲，揹黑背囊，其間有人將垃圾桶等雜物拋出馬路堵路，巴士停駛，亦有人高呼「死黑警」等口號，他亦被雷射筆照中數次。

辯方指被告走向警方防線問「呢度過唔過得」

陳續稱，大約三個多小時後，即5日午夜零時，穿黑色衫褲的被告獨自行向封鎖線。他稱，自2019年發生連串社會事件起，據他經驗得知，參與者會化整為零，由數十人演變為數人甚至一個人出現，他懷疑被告參與早前的破壞社會安寧事情，亦發現被告背囊似載有重物，於是截停被告，在被告褲袋找到兩支雷射筆，另在背囊找到四把鉸剪、一個鐵鎚及一個鐵鉗。

陳續指，他詢問被告有關涉案物品用途，惟被告沒回應，他遂以藏有物品可作非法用途罪拘捕被告，帶被告返警署調查，將涉案證物放在一個沒封口的透明膠袋內。

辯方盤問陳指，被告獨自行向警方封鎖線時主動對陳說「呢度過唔過得？」，陳答「我唔同意，因為我唔記得」。辯方又指，陳在被告背囊涉案鉸剪、鐵鎚及鐵鉗外，還撿出《聖經》及文件，陳都答「沒印象」。

至於為何不以參與非法集結罪拘捕被告，陳直言需要取證，從他當時從被告處撿獲的相關證物，他認為以藏有物品可作非法用途罪拘捕被告是恰當。

遭質疑會否與另案證物一同存放 警稱已忘記

警員王偉權（譯音）有份接收及處理證物，他今供稱前年10月5日收到雷射筆、鉸剪、鐵鎚及鐵鉗等證物，他將證物放入辦公室的私人櫃桶內，同月25日才要求同袍13884將證物放入證物室，並於去年2月4日從證物房拿出雷射筆，用於同月7日送往總部檢驗。

辯方盤問指，王在20日後才叫同袍將證物送至證物房，質疑王的做法偏離警方處理證物程序，王同意正常來說應儘快將證物放入證物房，但他當時工作繁忙，需要處理其他案件。其實他曾於得到證物約5日後致電證物房，獲知「有人交緊，所以冇交（證物）」。

辯方指王既然需要處理其他案件，問會否將其他案件的證物放在同一個櫃桶內，王直言現已忘記，「講唔到其他案件有冇證物」，其後同意辯方所指，該櫃桶是專門用來「招呼」被告，除自己使用的文具，櫃桶內都是與本案有關的證物。

王稱事發時他駐守黃大仙刑事調查隊第8隊，去年3月6日從警察總部拿回兩支已檢驗的雷射筆回警署，惟翌月初被調往衞生署前，涉案雷射筆一直放在他的櫃桶內，至臨調遷時將正處理的案件及證物交給另一名女同袍跟進，他當時開啟櫃桶，向女同袍指一指涉案雷射筆，又提醒女同袍要將雷射筆交還至證物室。

稱曾吩咐接手同袍交往證物室 對方沒有照做

辯方質疑王即使從總部拿回雷射筆，仍忘記將雷射筆放入警署證物室。王不同意，解釋當時正值疫情肆虐，證物室縮短開放時間，又指自己身兼在公眾遊行的便衣巡邏工作，工作量比其他同袍多，強調自己沒有忘記將證物放回證物室。

辯方又質疑王根本沒叮囑女同袍將雷射筆交回證物室，女同袍事實上亦沒有送交，直至同年9月初，雷射筆才由其他同袍交還證物室。王強調確有叮囑女同袍，但同意女同袍沒有照做。

王將涉案雷射筆放入透明膠袋，然後用釘書機封存，惟沒有封死膠袋。辯方曾質疑王為何沒有將雷射筆放入防干擾證物袋或貴重財物袋，王解釋沒有硬性規定要將雷射筆放入兩者，通常名錶、現金、手機等物才放入「貴袋」或防干擾財物袋。

警員13884李嘉隆（譯音）接受辯方盤問時起初同意兩支送往證物房的雷射筆都是黑色，他再接受控方覆問時「我只係記得肯定有黑色」。聆訊明續。

【案件編號：KCCC143/21】

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