【本報訊】昨日是「六四鐵漢」李旺陽「被自殺」九周年，其胞妹李旺玲過去八年都跟丈夫一同拜祭兄長，但今年丈夫因罹患末期癌症，她首次一人前往拜祭。李旺玲接受本報專訪時說，拜祭時她特別向哥哥訴說香港這兩年的情況，「我跟哥哥說了，從去年開始，他們當局抓了很多紀念六四的人」。她也對哥哥說出內心矛盾，既希望有人堅持，但也擔心港人安危，希望港人可保護好自己。曾訪問李旺陽的有線中國組前記者林建誠，昨也在職工盟街站簽名悼念李旺陽及親筆寫上「殺人者終必覆亡」，並在晚上出席詩歌聚會。

李旺玲昨晨在兩名公安和兩名政府街道辦人員監視下，到墓地拜祭九年前「被自殺」的李旺陽。李旺玲指拜祭時被禁拍攝，只能燒紙錢、點香燭、向李旺陽講一些說話，「我對哥哥說，香港30多年來，一直都舉行燭光晚會，從去年開始，他們當局抓了很多紀念六四的人，今年肯定也是一樣」。李旺玲一直關心香港情況，她也藉這次拜祭，跟哥哥說了內心的掙扎，「我也跟哥哥說了，其實這種事也很矛盾，也不希望香港同胞因為這個事被當局抓起來」。

向亡兄訴說港民主派被捕

李旺玲長年被當局禁止離開中國，但身在沒自由的地方，還是顧及港人，「香港那邊抓了那麼多的人和那些民主人士，我真的是想，如果我們能走在他們前面，替他們抵擋一些威脅，我真的是在所不辭。香港現在也再不是自由之港了，我也希望香港同胞還是能保重自己」。

「他是不會自殺的。」李旺玲為兄長已堅持九年，她始終堅信哥哥不會自殺，「我就信我哥哥，他是一個很堅強的人，他已經坐了23年的牢，在監獄裏面，慘無人道的對待他都能挺過來，都到了社會上，就要跟我們住在一起，還是在醫院裏，怎麼可能（自殺）？我很相信他，他是一個很堅強很堅強的人，絕對不會自己自殺的。因為他說了，民主中國馬上就要到了」。她指李旺陽逝世前一天，還着她翌日要帶收音機給自己，以練習耳朵恢復功能。

曾因訪問自責 林建誠簽名追悼

「六四鐵漢」李旺陽為八九民運時的湖南工運領袖，在六四天安門血腥鎮壓後被兩度判監，刑期加起來接近23年，實際服刑時間也逾21年，其間遭受酷刑，出獄時失明失聰，身患多種疾病。

2012年六四前夕，李旺陽接受當時有線電視中國組記者林建誠訪問，訪問中他表示為了建設中國民主，「我就是砍頭也不回頭」。6月2日訪問播出後，李旺陽6月6日被發現站在窗邊、頸纏白布死亡，官方指他是自殺，但事件疑點重重，除前一晚李旺陽還叫家人帶收音機給他外，他被發現時雙腳着地，也令人懷疑是「被自殺」。

林建誠在李旺陽逝世後十分自責，覺得自己間接害死李旺陽，他昨也有在職工盟位於旺角的街站簽名悼念李旺陽，並在旁邊寫上「殺人者終必覆亡」，昨早他也在Twitter表示，「旺陽老師，願您安息；願您家人身體健康；願『殺人者終必覆亡』。」