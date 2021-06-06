【本報訊】疫苗接種計劃剛過第100日，勞工及福利局長羅致光昨於網誌表示，至今安老院及殘疾人士院舍的疫苗接種率非常低，僅3%院友和23%員工已接種最少一劑疫苗，當局須短期內檢視問題並調整策略，否則院舍探訪安排及出外活動等，可能放寬無期。

馬仲儀：按指引不建議打針

羅致光指，截至5月31日，本港院舍已接種最少一劑疫苗的院友只有2,261人，只佔全港院舍院友約3%；已接種最少一劑的員工亦只有9,368人，佔總數約23%，當中包括參與「院舍外展接種安排」並已注射最少一劑疫苗的324名院友及53名員工。

他續稱，英國截至4月4日，注射最少一劑疫苗的院友及員工分別達94.1%及78.9%；加拿大安大略省估計，當地97%院友已完成接種及89%員工已注射最少一劑疫苗。他指相對英國、加拿大，本港院舍接種率非常低，認為沒有理由相信本港院友身體狀況較差，以至絕大部份不宜接種，當局須檢視問題所在及調整策略，增加院友及員工接種率，否則院舍探訪安排及出外活動等，可能放寬無期。

香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀指，醫管局有向醫生提供評估指引，長者的體弱指標（需別人協助起居）、85歲或以上、有認知障礙、家人不同意及醫療情況不穩的長者，指引均不建議接種。她指大部份院舍長者年老，不符合打針的要求。她強調醫生只是按指引決定，「如果局長覺得打針嘅人咁少，我會解釋醫管局指引都真係幾嚴謹。」

截至昨晚8時的過去24小時，有約39,300人接種和約28,800人預約接種疫苗，打針人數較之前一日的50,400人顯著回落。前日有14宗打針後送院個案，八人已出院，四人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。