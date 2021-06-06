【本報訊】取代通識科的「公民及社會教育科」最新的指引列明，教師不應引導學生探究「正反二元對立」的角度。教育局長楊潤雄昨在無綫節目《講清講楚》辯稱，以往通識科亦非二元對立討論，強調局方一直希望學生多角度思考。他又稱有部份人發覺通識科「好似淨係提反對意見」，未有全面考慮問題或正面建立解決方案。

楊潤雄指，「所謂多角度思考唔係啱同錯嘅問題」，而是考慮相關因素如法律、歷史背景、影響等，冀學生透過全面討論和多角度思維訓練明辨慎思的能力。被問到一般政策討論都是提正反意見，做法有何問題，他舉打針為例，稱不是只討論打針優缺點便了事，例如要考慮打針對整體社會影響、對父母同學的影響、科學數據。

至於不跟從框架指引會否有懲處，楊稱每一科也有指引提及課程宗旨、目標、內容、教學方法等讓學校遵循，學校是校本監管，管理層、校長、科主任均有責任按指引行事，教育局也有視學和探訪協助學校落實指引，如不跟從「會跟以前（做法）處理」。

教師質疑新科欠多角度思考

教協理事、資深通識科教師張銳輝認為通識科一向強調多角度思考，「見唔到只係講負面」，質疑楊潤雄選擇性接收資訊，並舉例公民及社會教育科的指引需肯定中國改革開放的成就，反問楊潤雄新科目如何能達致多角度思考，批評指引跟其說話自相矛盾，認為情況現時猶如「將刀置在教師頭上」，在教學紅線大幅收窄下，教師想學生全面了解國情，需冒逾越紅線的風險。