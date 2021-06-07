香港房屋供應問題嚴峻，供不應求、樓市熾熱等現象持續多時。香港經濟民生聯盟（經民聯）今（7日）發佈《香港十年安居計劃》，建議政府借鏡1972年的「十年建屋計劃」經驗，並提出三大目標及五大建議。立法會議員梁美芬表示，政府土地審批程序複雜。

促屋宇署引入「建築訊息模擬技術」加快審批圖則

公佈《香港十年安居計劃》細節的經民聯副主席立法會議員梁美芬認為，政府須加快審批土地程序，自己亦曾帶領運輸及房屋局局長陳帆落市區視察，發現「拆牆鬆綁」大家都好。

梁亦指，現時土地審批程序非常複雜，個別項目審批超過十年，認為「非常不理想致民怨沸騰」，歸咎於審批部門過多，官僚機制使規劃署、屋宇署受條例規管，令其沒有「鬆綁」空間。她建議審批發展申請時限，應在法定時限內答覆，更強調利用資訊科技提升審批效率，屋宇署引入「建築訊息模擬技術」，加快審批圖則，推動政府打通內部資源。

經民聯副主席立法會金融服務界議員張華峰亦表示，根據統計處資料，2030年的人口將增至792萬，需開發2,400公頃土地，增加65萬個公私營房屋單位，以滿足人口需求。張認為以現有資源和土地顯示，「香港絕對有條件」提供2,400公頃土地。

人均居住面積「只係比私家車車位大少少」

香港經民聯主席、立法會工程第二界別議員盧偉國表示，根據統計處報告，現時人均居住面積只有161平方呎，私家車車位只有135平方呎，直言「只係比私家車車位大少少」，故計劃的核心指標是人均居住面積增加至200平方呎，才能給予香港人安居希望。

計劃第二目標是增加60萬個就業職位，他表示，計劃需要興建65萬個單位，約2,400公頃土地，10年可為建造業創60萬個職位。計劃亦可為建造業帶來4,283億元，佔本地生產總值1.6%。

倡修例降低祖堂地強拍門檻

《香港十年安居計劃》中建議政府應大幅開發新界土地，可在10年內提供2,634公頃的住宅用地，當中包括1,000公頃由發展商持有的農地、74公頃棕地、1,200公頃祖堂地以及360公頃濕地緩衝區。

經民聯立法會工業（第二界別議員）吳永嘉表示，政府應在制度上「拆牆鬆綁」，如在棕地賠償方面，以目前的四級制改為「全部以不低於甲級標準作為賠償」，再按照地價走勢等因素適時調整賠償金額。他亦建議在祖堂地方面，政府應修改法律降低門檻，如參考樓齡達50年以上舊樓的強制拍賣門檻，改為降至80%持有者同意之下才可拍賣。

倡開發元朗大欖及沙田水泉澳郊野公園邊陲

計劃亦建議政府開發郊野公園邊陲，提供40公頃土地建屋。計劃希望爭取以下兩個地方作試點，包括頭5年在20公頃的元朗大欖、後5年在沙田水泉澳。吳亦表示，郊野公園邊陲地帶屬政府土地，不但沒有人居住，而且開發也不需安置和賠償，可減少金錢和時間成本。加上邊陲地帶鄰近已發展地區，均具有交通基建和生活設施，令開發成本降低。

計劃亦建議應對舊公屋進行重建，並訂下路線圖和時間表，表示政府應在10年內按樓齡和地區等因素安排分區重建公屋。更可透過重建增加房屋供應，預計可將公屋輪候時間由5.8年縮短到4年或以下。

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