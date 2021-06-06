【本報訊】職工盟昨晚舉辦詩歌聚會悼念中國民運人士李旺陽逝世九周年。多名參加者表示，即使香港人在爭取民主路上感到挫敗與絕望，但應堅持信念。聚會讀出支聯會主席李卓人獄中書信以及播放社民連副主席吳文遠入獄前錄製短片，吳稱現時香港一眾政治犯的犧牲相比李旺陽可謂微不足道，盼望出獄後能與港人再上街。

吳文遠：我哋犧牲微不足道

詩歌聚會昨晚7時開始，現場人士默哀一分鐘，呼籲觀看直播市民燃點白色蠟燭。「六四樂隊」文威演唱新編曲的《自由花》、《沒有煙抽的日子》、《民主會戰勝歸來》等歌曲。職工盟執委鄧建華指，李旺陽在八九民運中寂寂無聞，坐了20多年冤獄才被報道，他呼籲港人「由悼念李旺陽開始，記得每一個運動中無名嘅人」。

聚會讀出支聯會主席李卓人獄中書信，稱相信港人為公義戰鬥最後一定有回報，「冤案、奇案幾時先可以真相大白，以祭李旺陽在天之靈？香港人對公義的執着一定有回報，要學習李旺陽，堅持理想、戰鬥到底！」聚會又播放社民連副主席吳文遠入獄前錄製短片，指李是中國入獄時間最長的良心犯之一，現時香港一眾政治犯的犧牲相比李旺陽可謂微不足道，盼出獄後能與港人再上街。

醫管局員工陣線副主席陳國誠發言時讚揚李一直堅持信念，後國安法時代下香港眾多政治領袖被捕，許多人指望有政治領袖挺身而出，但他稱港人應指望自己，如六四集會被禁、球場被封後，港人仍堅持在維園外以自己方式悼念六四。

油尖旺區區議員朱江瑋發言時指，當年曾到內地接觸李的遺屬，包括李的妹夫趙寶珠。他哽咽地憶述曾問趙有否怪責李旺陽為爭取中國民主令家人受壓，「佢（趙寶珠）話，如果家人都唔支持佢，仲有邊個會支持佢？」他指經歷反送中風波後才明白這番話的重量。