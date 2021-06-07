前年9月29日「全球反極權大遊行」演變成港島多區衝突，事後近百人被拘控暴動罪，當中兩名案發時分別年僅14歲及15歲的男生，被指在金鐘政府總部外犯案，兩人早前認罪。辯方求情透露兩人分別患有過度活躍症及抑鬱症，一度還押小欖精神病治療中心以索取精神科醫生報告。法官郭啟安今指，不同意兩人病況是特別減刑理由，且因案情嚴重，若是成年被告定必判4年或更重刑期，考慮到兩人犯案時極度年輕，平衡更生需要後，判兩人進入勞教中心。

涉案陳姓男生及廖姓男生現均已屆16歲。陳姓男生代表大狀今日進一步求情指，精神科醫生報告引證早前求情，被告於2011年在醫管局下診斷出過度活躍症，現時已不需服藥。院所適合性報告建議判入勞教中心。

首被告未見過生父 兩歲時母病逝

大狀指，被告本沒打算參與衝突，當時衣著不如其他全副裝備的人，被告當時與朋友分開後留在現場，出於好奇行上前線、一時衝動下犯法。被告承認案發時有掟出物品，但物件體積細小，希望法庭接納這是獨立於有組織行為的事件。

大狀指，被告比一般小朋友不幸，他的出生並非預期之內，他從未見過生父，由母親撫養，但母親在被告兩歲時病逝，改由婆婆照顧。大狀又指，案發當日被告曾要求與姨姨一同出發去集會，但姨姨因婆婆生病而沒有陪同，如姨姨有一同陪伴出席及指引，被告或不會需要在此法庭出現。

被告自小沒有在正常家庭環境長大、沒有父母監管，但他沒有放棄自己，小時學業成績不錯。案發後他由 「Project Change蛻變計劃」 的支援團隊跟進，團體建議法庭判他到更生中心。被告還柙三個星期，已明白失去自由的痛苦。大狀稱，被告並大奸大惡的人，只是一個小朋友，被告已毫無保留地、真誠地感到後悔，並希望未來可以就讀資訊科技的工作，以回饋社會。

官指判刑須反映法庭維持秩序的決心

而廖姓男生的大狀則指，報告亦確認被告今年三月起，被告因面對法庭壓力等原因而患抑鬱。被告案發案時本擔任急救員，當日首次上前線，有人遞磚給他才令他犯下錯誤，他對事件感到後悔，他計劃重讀中四，在公開試中打好基礎，將來希望成為社工，協助社會基層人士，並希望可以在九月新學期上學。

被告得到多名教師撰寫求情信，大狀指被告在難關中仍積極計劃將來人生，勇於承擔，相信他恢復自由時可以成為一個有作為的年輕人。被告願意接受進入勞教中心。

郭官判刑時指，案件是2019年引起的暴動事件之一，重申法庭不應、亦不會考慮政治因素，亦無意就此作出裁決。上訴庭在梁天琦案中確立了暴動案的原則，並指判刑須反映法庭維持秩序的決心。

案發時的集結人數多、規模大，行動針對政總，影響中環幹道等核心區域的交通及運作，政府建築物外牆有損毀，亦有部份示威者投擲汽油彈縱火，法庭必須判處阻嚇性刑罰。若被告是成年人，定必判4年或更重的刑期。

然而，兩被告案發時只有14及15歲，兩人屬極度年青，需要顧及被告的年齡及更生需要。根據院舍及精神科專家報告，兩名被告現時沒有重大精神問題，亦不能同意辯方指被告患過度活躍症及抑鬱能成為特別減刑理由。郭官認為，判入勞教中心是最相稱的判刑，因此下令兩人判入勞教中心。

案情指，當日下午約4時示威者佔據夏慤道，向警方投擲汽油彈及放火，警員撤退，示威者20分後再向政總投擲汽油彈、磚頭等。警方及閉路電視片段顯示兩名男生向政總擲物三次，廖另以交通圓筒堵路。警員4時半衝出驅散，在夏慤道制服兩被告。

【案件編號：DCCC288、293/20】

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