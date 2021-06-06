選舉制度「完善」後，市民票選的區議員被摒除特首選舉委員會外，取而代之是官方委任的分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會代表。過去鮮有報道關於分區會的工作，甚至有地區根本沒有分區會。《蘋果》記者旁聽過一些在提出「完善」選制才成立的分區會會議，發現討論事項大多是「細微細眼」事務。有分區會建制派委員自誇分區會更具代表性。民主派就質疑分區會工作職能與區議會重叠，獲委為分區會委員的建制敗部並無民意授權卻有「代表性」可票選特首。

記者 何嘉瑤

大埔及北區兩區因歷史原因，過去不設分區會，多年來由區議會主理地區事務。然而今年3月底北京公佈「完善」選舉制度方案後，兩區突然在區議會不知情下設立分區會，而且廣納建制派的區選敗將。《蘋果》記者旁聽新成立的大埔南分區會及北區龍山分區會，了解分區會工作，發現兩個分區會討論的事項，僅限於區內小事務。

職能架床叠屋

上月12日北區龍山分區會，討論話題圍繞福安樓附近迴旋處的設計問題、在私人地方棄置車輛問題、加強清潔街道及加設狗隻糞便箱等。同月26日大埔南分區會，討論的也只是違泊、超速、鼠患等地區事務。而翻查大埔區議會紀錄，大埔區議會交通及運輸委員會，還有其他委員會均討論過相關運輸和環境衞生問題，運輸署更曾作跟進，官委分區會職能有架床叠屋之嫌。

對於突然重設分區會，北區龍山分區會副主席、前年區選落敗的民建聯前北區區議員姚銘辯稱，雖然分區會和區議會都討論地區議題，惟分區會內有「不同聲音」，讓地區人士直接與官員對話。他更埋怨以往沒有分區會對當地居民「不公平」，反問：「其實係咪歧視我哋北區市民呢？」

分區會主席：區議會不夠代表性

大埔南分區會主席、同樣是前年區選敗將的民建聯前區議員胡健民更強指，民建聯在前年大埔區區選中全軍覆沒，今屆區議會大多數聲音是代表民主派不夠「代表性」，而分區會由不同地區人士組成，「呢種組合亦都係一種代表性，亦都可以話係好廣泛，代表不同行業，而呢啲並不是透過一人一票嗰種選舉而產生。」

大埔南分區會從無到有，將來更有權選特首。大埔區議會副主席劉勇威認為，過往未有分區會時，區議會運作不見得有問題，批評落選建制派強指出分區會是有需要的說法是「輸打贏要」，「點解你之前唔講？ 你哋（建制派）做咗咁多年都唔講，依家先嚟講？ 」

劉又斥，若按建制派上述「代表性」的說法，「咁係咪要每個區都應該要畀返新民黨等各大政黨入去，先叫有代表性啊？ 」他續指，分區會的工作由少數聲音代表「民意」、取代現屆區議員甚至有權選特首，是荒謬之舉。

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