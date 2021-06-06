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【送暖高牆】

極權動用龐大警力鎮壓維園燭海，但香港人以行動證明，有人就有燈，只要一息尚存，留下的人必然抗爭到底。封鎖維園，香港人重返街頭，亮起手機燈遊走。牆內、牆外，甚至香港外，燈火遍地盛開，比往年閃得更亮，因為在黑暗時代裏，那點堅持活在真相的燈火，份外光明。

讀者調侃「躺平主義」，寄語手足佛系躺平也是對抗強權的一招，視囚牢為人生小休，暫時放下重擔，待時機一到再挺起胸膛。亦有讀者看到旁聽師和送車師細水長流的堅持，希望放大這份微小溫暖，特意寫信到送暖版，希望更多在囚手足知道仍有很多人銘記煲底之約。

人是萬物尺度

企硬的被「躺平」者：

社會運動陷入停滯，不要跪，堅站着的你們，因而被「躺着」，《躺平即是正義》一文稱「躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」在此只好借用「躺平主義」暫時消極地對抗強權，沒空間就閒閒散散地躺在石地上一會。

忘一下你的負重前行，停下來不做奮鬥領頭羊。接受近日以「躺平」看作是抗爭之一招。以此輕鬆一下，為人生長旅的小息。在我們大眾的心中，你們的奉獻之大，就算躺着仍是高如喜馬拉雅山。

緊記知識是力量，心靈必須進補。如馮睎乾所提醒躺平之路切忌削弱了自己的學習動力，避免生出抑鬱病，更要踏實地縮短這段歷程，時機一到，伸一伸腰，挺胸站起來！

靜觀 敬上

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送暖高牆逢周一至五刊出