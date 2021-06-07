因工程醜聞延誤多時的屯馬綫終敲定本月27日通車，2018年時曾被《蘋果》揭發剪短鋼筋事件的紅磡站的新月台亦將提早一星期，即本月20日啟用。港鐵今日（8日）下午舉行記者會講及轉綫安排，紅磡站屯馬綫新月台啟用後，市民在紅磡站須經車站大堂轉往東鐵綫或西鐵綫新月台，整個步行過程約需3分鐘。被問到月台安全等問題，港鐵車務營運總管黃琨暐沒有正面回應，僅稱明白公眾關注紅磡站的結構，強調已完成適當措施，並通過法定審批及檢測等，「紅磡站可以安全使用」。

紅磡站其中一個新建月台供東鐵綫過海段用

因應沙中綫工程，紅磡站新建兩層月台，其中屯馬綫月台將於本月20日啟用。屆時西鐵綫及屯馬綫一期分別維持以紅磡站和啟德站作為終點站，當列車抵達終點站後，以不載客形式繼續行經何文田、土瓜灣及宋皇臺新車站，以上安排持續至本月27日全綫通車。

至於另一層月台則會在東鐵綫過海段通車時啟用，故新轉線安排將沿用至東鐵綫的過海段通車。當過海段通車後，乘客可於紅磡站兩層新月台直接轉乘屯馬綫及東鐵綫。

轉綫須先上大堂再轉月台

西鐵綫列車本月20日起將會使用紅磡站新月台，屆時乘搭西鐵綫的市民於紅磡站轉綫時，須先上一層到車站大堂，再步行至東鐵綫的月台；若乘搭東鐵綫的市民欲於紅磡站轉乘西鐵綫，亦即本月27日通車後改稱的屯馬綫，亦須使用同一路線。記者實地測試轉綫，由東鐵綫現有月台往車站大堂，再乘搭升降機往紅磡站新月台，整個步行過程需花約3分鐘。

舊月台架設行人通道 新月台設至少10部CCTV

紅磡站新月台設有洗手間、車輛載客情況顯示屏等。據記者觀察，新月台至少有10部閉路電視，監視扶手電梯、月台等地方。車站大堂亦會有相應改動，出入閘機由現時8部增至26部，售票機由4部增至26部。

車站中層大堂加設兩個出入口，以便市民由尖東、紅磡海底隧道附近直接經出入口前往車站大堂。新月台啟用後，原本的西鐵綫路軌範圍將會架設合共5條橫跨月台的行人接駁通道，接駁兩側的東鐵綫月台，而本月20日將會先啟用其中3條通道。港鐵車務營運總管黃琨暐表示，相關措施有助分流由月台前往大堂的客流，除了現有月台的扶手電梯以外，提供另外一個直接通道，方便乘客往返東鐵綫月台。

東西鐵、屯馬綫一期頭尾班車同日調整

另外，西鐵綫、屯馬綫一期、東鐵綫及輕鐵部份綫路的頭、尾班車時間於本月20日起調整，方便乘客轉綫，新時間表將於相關車站展示，及上載至港鐵手機應用程式。

黃琨暐表示，經評估後，站內已有足夠位置供乘客轉線。至於東鐵綫過海段是否維持明年首季通車，他指相關目標仍嚴峻，盡力完成通車目標。

剪筋報告揭未敲定詳細補救建議 港鐵避答

《蘋果》於2018年5月揭發港鐵沙中綫紅磡站月台剪鋼筋事件，政府委任3名退休政府官員組成專家顧問團跟進，今年2月公佈顧問團撰寫的最終報告。報告提及以抽樣開鑿石屎檢測的結果推算，單計紅磡站已有近700條鋼筋被剪短，另有1,900處的鋼筋沒有接駁螺絲帽。報告亦曾提及，去年12月完成報告時，港鐵仍未就月台滲水、銹蝕、長期監測及額外質量保證工作敲定詳細建議，要求路政署及港鐵加快相關工作進度。

被問到港鐵是否已就報告提及的滲水、銹蝕、長期監測及額外質量保證等完成補救工作，黃琨暐沒有正面回應，僅稱明白公眾關注紅磡站的結構安全，強調已完成適當措施，並通過法定審批及檢測等，「紅磡站可以安全使用」。

港鐵於記者會後再作書面補充，紅磡站已按計劃於去年完成適當措施，今年初亦已經通過所有相關法定檢測及審批。港鐵亦加強現有項目管理制度的措施，部份已納入日常項目管理流程。

屯馬綫全長56公里，連接馬鞍山綫及西鐵綫，一共27個車站，首期顯徑站、鑽石山站擴建部份和啟德站已於去年2月通車，全綫將於本月27日通車。屯馬綫全綫原定於2019年通車，惟工程期間接連爆出多宗醜聞，包括紅磡站擴建的月台層板被揭有鋼筋剪短等，最終紅磡站須進行額外工程加固補救。

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