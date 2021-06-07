旅發局推出「賞你遊香港」第二輪共20,000名名額，市民於飲食、零售店舖消費滿$800，便獲得等值$500的兌換券。今（7日）共有8團首發團出發，每團均有21名旅客，連同司機、旅發局職員及旅行團職員共25人。旅發局總幹事程鼎一指，「賞你遊2.0」反應熱烈，正與業界商討如何推廣及鼓勵市民接種COVID-19疫苗，考慮讓已打首針者，毋須消費滿$800，便可獲得下一輪「賞你遊」或「賞你住」兌換券。

旅發局盼回復經濟活動

「賞你遊2.0」首發團反應熱烈，程鼎一指，第一批「賞你遊」在一周內滿額，而下周將刊登第二批「賞你遊」名額。他希望藉「賞你遊」，令香港更多旅行社構思新產品，也令香港市民探索香港、發掘香港更多好地方。他又指，下一輪「賞你遊」名額不少於第二輪，將視乎市民反應，再決定會否增加名額，料最快兩周後才有進一步部署。

近日本港社區出現首宗英國變種病毒個案，程鼎一形容「香港相比起周邊嘅亞洲地區，抗疫算做得比較好」，但不代表不會有新一波疫情出現，相信根據香港過往經驗能應付，並鼓勵更多市民接種疫苗，回復正常經濟活動。

邁寶旅遊有限公司營運經理林智豪指出，今次「賞你遊」中，旅行社共獲發102個名額，共開辦5團。所有旅行團都會有一名旅發局職員同行，主要作為協調、監察角色，觀察防疫措施的執行。

林形容疫情以來，香港旅遊業進入冰寒時期，旅發局舉辦「賞你遊」，為司機、旅行社提供機會，重新啟動旅遊業。他又認為參加者需要視乎個人情況，決定會否接種疫苗。旅發局亦為今次「賞你遊」提供資助，林智豪指，旅行社獲資助後就有盈利空間，又認為旅行社利潤是其次，主要希望能將獲得的資助回饋社會，受惠市民。

首發團訪大館山頂南丫島 團友感滿意

「賞你遊香港」首發團到訪地點包括大館、山頂及南丫島。旅客早上於港鐵機場快綫香港站預辦登機大堂集合，工作人員派發防疫物資予參加者。旅客上旅遊巴時，需掃描「安心出行」應用程式。離開山頂後，旅行團前往南丫島享用午餐及坐船進入南丫島漁民文化村進行無鈎釣魚，旅客表現興奮。

劉太的家人為她報名今次「賞你遊」，指參加本地遊可以「見多啲人，唔使成日都係街市、屋企，咁你去遠啲嘅（地方）你又驚，唔知隔離嗰個係點樣」，又指自己非常「驚死」，希望疫情盡快緩和。被問到會否接種疫苗，劉太指要視乎身體狀況，指自己「唔係唔想打，唔係唔想支持政府，係有一個恐懼」，又形容今次旅行團防疫措施足夠，旅行巴內座位疏落。

王先生稱大家會「自動自覺」遵守防疫措施，又形容「賞你遊」就像「放監」，指「平時陪太太去街市都會驚」，今日參加本地遊能與其他團友打招呼、聊天，心情像「解放」一樣，心態完全是兩回事。

楊先生認為，參加本地遊能放鬆身心，又指自己已經接種第一針疫苗，將會接種第二針，覺得「打針係為咗預防，大家安心啲，去邊都方便啲」。他又對今日行程及防疫措施表示滿意，指自己已經數十年沒有到過山頂，一切已煥然一新。

吳先生對今日旅行團安排表示滿意，指團友都是長者，所安排的路線、景點都屬於短程，導遊又詳細為團友介紹景點，形容「到目前為止都覺得好開心」。他認為市民應接種疫苗，但自己有長期病患，每個月都要接種生物製劑，可能不適合接種疫苗，但都要先諮詢醫生意見。

南丫島商戶稱對收入幫助不大但見到曙光

南丫島漁民文化村營運經理陳子健往年主要以接待團體旅客為主要收入，旅行團佔收入約60至70%。透過釣魚、舉辦與漁民工作及生活相關的活動，讓旅客感受本地漁民文化。

陳子健指以往本地客與外地旅客各佔一半，本地客主要為團體如學校及非牟利機構，而往年高峯期如10至11月，最多曾接待過近60團，疫情下不能接團，只能接待「散客」如情侶、家人，盡量將疫情受的影響減到最低。而透過「賞你遊」，陳子健預料未來一至兩個月將會接待20至30團。

陳子健形容「賞你遊 」雖然對收入幫助不大，但是「一個動力、起點、可能係疫情完結嘅信號」，能為本地人增添信心，鼓勵市民積極面對疫情，稱：「『賞你遊 』主要目的，對我地嚟講就係見到一個曙光。」

所有行程於下午4時完結，潘生潘太對這次「賞你遊」行程表示滿意，又指無法以價錢衡量「抵唔抵玩」。潘生指，他們自去年2月起就沒有出去旅行，形容今次「好free、好自由，喺香港咁耐，而家先真真正正感受香港未有疫症嘅情況，都幾懷念」，又指日後也會參加下一輪「賞你遊」。

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