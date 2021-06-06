港大公共衞生學院講座教授林大慶早前聲稱，香港人應該為疫苗接種率低感到「羞恥」，跟着又輪到教育局局長楊潤雄「勒索」教師，說要「以身作則」去接種疫苗保護學生云云。特區政府近日為谷針，利誘施壓鋪天蓋地，卻在最關鍵問題上，仍然死不認錯，自然事倍功半。

由政府在多份報章落廣告宣傳「點止打針咁簡單」，到設立網頁聲稱社區疫苗接種中心只能運作到9月底，再到聲稱復必泰疫苗有84萬庫存將會於8月中後過期，考慮通過世衞捐助到其他有需要地方，而疫苗臨床事件委員會更宣佈不會再報告無關的死亡個案，食衞局局長陳肇始解釋是為免市民「見樹不見林」以免「混亂」。

這些藉口聽起上來，實在難令人信服。就以社區疫苗接種中心「到期」為例。9月之後有甚麼事，比市民生命安全更急切？為何9月前可以有地方，9月後就沒有？一個可以禁絕市民堂食，隨時隨地封區封路的政府，竟然推說沒有地方打疫苗，因此9月後無法接種，這理由找誰去相信？

市民更無法理解的，就是政府一早明知復必泰疫苗只有3至4個月庫存期，比科興疫苗短，為何政府高官不是一早宣傳先打復必泰呢？早前部份包裝出現小問題，政府就小題大做，全面停打復必泰達12日之久，浪費了寶貴的庫存期，更打窒市民信心，然後反過來怪市民不打疫苗，這是誰人的錯誤？

早前政府與醫管局一再出新聞稿，譴責有醫護「抹黑」科興疫苗的信心，可是部份醫護以至保皇黨一再「抹黑」復必泰卻視而不見。李慧琼曾在立法會大會上聲稱，有許多市民擔心打外國疫苗會「水土不服」而要打中國製造的疫苗，這種完全不科學，以至「歧視」、「排外」反對外國疫苗的言論，一直在長者群不負責任地散播，偏偏從未見政府出來譴責李慧琼或澄清絕無此事。

更有部份「專家」不是以世衞標準，或根據第三期臨床測試的數據來評論，而是「斷估」復必泰疫苗有「較大」的副作用，聲稱科興副作用較小。如此，不但谷不起科興，就連原本想打復必泰的市民都「嚇窒」。

再好的疫苗都有副作用，市民是有所預期的。可是政府以至專家的處理，卻一再給人一個印象，就是政府一直在淡化和隱瞞。一些可能因為疫苗而產生的副作用，官方常解釋為「目前沒有直接證據證明副作用」或「未有證據顯示有直接聯繫」云云。這種越是以修辭掩飾的言論，由目前公信力低下的政府發出，只會令市民更加無法相信。

更何況政府早前高調聲稱設立10億疫苗基金，到有人出事，卻在斤斤計較，令市民感覺當事人要有「直接證據證明」，才能得到幫助與索償，那麼市民還怎會有信心呢？打針前吹噓到不用擔心，出事會有人包底，打針後真的不幸出事，結果就是所有個案都是「未有直接證據證明」，這種宣傳與現實的反差，是當市民儍的嗎？

政治谷科興 攬炒復必泰

上述問題所反映的，正是口口聲聲反對「抗疫議題政治化」的政府，自己「自作孽」，為政治力谷科興，最後「攬炒」了復必泰的後果。3、4月就政治上腦全力谷科興，到5月見連復必泰都谷不起，就開始出口術，不斷靠嚇求谷針！問題是，真的9月後會沒有復必泰嗎？

根據上年12月16日的港交所公告，上海復星已付一半費用買下1億劑BioNTech疫苗，而且BioNTech必須於2021年提供這批疫苗，這隻全球通行的優良疫苗，偏偏如今仍未能得到中國政府批准在大陸使用，這又是否「抗疫議題政治化」？又反過來問，既然大陸不許使用，這批貨又將會何去何從？難道有人寧願倒落海，都不願在9月後供應給香港嗎？

林 忌

時事評論員