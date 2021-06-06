中共總書記習近平一個半月內兩度提出中國可以培養出大師後，大學校長、官媒大為振奮，紛紛表示有總書記的指示和關懷、有黨的全面領導的優勢、有國家發展的時與勢，世界一流大學湧現、大師輩出指日可待。甚麼李約瑟難題，甚麼錢學森之問，在新時代解之何難？至於你們信不信，反正我信了：中國絕對可以培養出新一代大師──馬屁大師。

4月19日，在清華大學建校110周年之際，習近平到校視察時表示：「中國教育是能夠培養出大師來的。我們要有這個自信。」5月28日，中國科學院、工程院兩院院士大會開幕，習近平致辭時重提：「我國教育是能夠培養出大師來的，我們要有這個自信！」中國各大學、各部委隨即掀起學習貫徹習近平重要講話精神的熱潮。有大學反復組織師生觀看習近平講話視頻，「感受總書記的親切關懷與巨大鼓舞」；有官員撰文細論「習總書記的精闢分析」，強調要把握建設世界一流大學的時與勢；有校長表示，要落實習近平指示，建設高等教育強國「要堅持黨的全面領導這個政治原則」。

言必稱習總書記，論必有黨的領導，然後就是「中國教育正是出大師、出巨星的時候」、「大師雲集、未來可期」的美好前景。當年是「毛主席揮手我前進」，如今是「習主席揮手大師湧現」，困擾世界的李約瑟難題、困擾前總理溫家寶和中國教育界的錢學森之問，似乎水到渠成，就此破解了。這就是道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。你信不信？

不過，如今在中國，知道李約瑟難題、錢學森之問的人，恐怕不多吧？李約瑟是英國學者，編著了15卷《中國科學技術史》，其中提出的「李約瑟難題」是，中國古代對人類科技發展做出了很多重要貢獻，但為甚麼現代科學和工業革命沒有發端於中國？錢學森是中國航天之父、導彈之父，2005年在溫家寶看望他時感嘆：「這麼多年培養的學生，還沒有哪一個的學術成就，能夠跟民國時期培養的大師相比。」老人家還向中國總理發問：「為甚麼我們的學校總是培養不出傑出的人才？」

其實，早在2013年，習近平在中央政治局集體學習時就提出中國在重大科研項目、重大工程、重點學科等領域領軍人才嚴重不足的問題。2018年上屆兩院院士大會舉行時，習近平再度承認：「我國高水平創新人才仍然不足，特別是科技領軍人才匱乏。」這些都是錢學森之問的延續，他也嘗試提出解答方法，包括這次提出，培養人才時「要重視科學精神、創新能力、批判性思維的培養培育」。

政壇科教界何來批判性思維

然而，如今中國政壇和科技界、教育界，只見拍馬屁，何來批判性思維？中共治下培養不出堪比民國時期的大師，只因教育獨立、學術自由遠遜當年。民國初期，軍閥當政，但教育底線並沒有被衝毀，北京大學校長蔡元培能屢屢以掛冠而去為脅，與當局對抗，維護校園自治、學術自由、師生安全，換成今日，早已被摘下烏紗帽，甚或送進秦城監獄。況且，如今在定於一尊的政制下，妄議中央已是死罪，豈能容許吃黨的飯、砸黨的鍋？而南開大學之父張伯苓說過：「用軍閥的銀子辦教育如同拿大糞澆出鮮嫩的白菜。」

尤有甚者，北風南漸，香港的校園自治、學術自由也已淪喪，一些防疫專家、教授淪為政府代言人，在防疫措施、疫苗安全問題上專門為政府背書。而去年初到武漢考察疫情的港大教授管軼，曾批評華南海鮮市場的清洗就像「『犯罪現場』都沒了」，也預言新冠肺炎感染規模會是沙士的「十倍起跳」。Twitter有不少人在問，神隱一年多的管軼大師在哪裏？管軼在哪裏並不重要，重要的是中港兩地需要培養的是新一代又紅又專的馬屁大師。

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李平