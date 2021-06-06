【本報訊】2006年在港開業的科士威（香港）有限公司（Cosway），設有多間分店 ，除一般零售，亦提供多項免費檢測服務。不過免費的東西永遠最貴，店員會利用檢測結果，推銷不同健康產品。檢測儀器標榜高科技，如「量子弱磁場共振檢測儀」等，但其實類似儀器在淘寶僅售約1,500元，有教授質疑儀器根本不能準確反映身體情況。

僅售1,520人民幣

Cosway店內設多款檢測儀器，聲稱能測試體脂、體內年齡及皮膚狀況等，供市民免費體驗。疫情後，店員更不惜帶同各款儀器，上門為客人檢測。記者「放蛇」實試，店員拿出一部「量子弱磁場共振分析儀」為記者檢查，當中測試項目比血液檢測更多。店員首先輸入記者年齡、身高和體重，之後叫記者將手放到量子檢測儀上。不消一分鐘，螢幕便彈出多項檢測結果，心臟血管、胃、肝、腎臟功能等一應俱全。

店員向記者逐項解讀結果，稱記者「缺鈣」、「大腸蠕動極度差」及「胰島素分泌係有少少問題」等。說罷即推介記者服食酵素改善，聲稱可洗淨血液，令血液活化，又大讚其公司產品，「係用66種蔬菜，同埋無糖發酵㗎最重要」。店員又因應檢測報告推銷濾水器、深海魚油等。

「量子弱磁場共振分析儀」看似高科技，其實類似產品在淘寶上不難找到。大部份產品描述更寫明儀器只能「用來做店舖促銷工具」、「不適合家用做檢測」。其中一款更與店員的分析儀十分相似，連電腦出售只索1,520元人民幣。

研究量子力學的教育大學科學與環境學系助理教授陳文豪直言，「用量子力學之類做呢啲嘢根本就冇可能」。他解釋，量子力學一般涉及一些微細如原子大小的運動，現時市面上利用量子原理衍生出來的產品，「話用咩量子方法、量子能量、量子水咩都好，配呢啲詞語，十居其九點九九九九都係呃人嘅」。他又指一般達手掌大的東西，已難利用量子物理。