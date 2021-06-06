【本報訊】學生組織「賢學思政」召集人王逸戰6月4日當晚在旺角設街站，遭警方以涉嫌公眾地方行為不檢和阻差辦公拘捕，被扣查約20小時後獲准保釋。他自稱「不知不覺好似成為咗『被捕師』」，重申擺設街站初衷是希望「讓我哋喺黑暗中找到彼此熟悉嘅身影」，望港人不要再後退，「始終，燈在，人在，人民嘅意志唔會輕易被極權扼殺」。

王逸戰獲准以1,500元現金保釋，下月5日須報到，手機被警方扣查。他在facebook發文指今次已是半年來第三次被捕，「究竟係因為我行前咗，定係因為獨裁政權嘅不義之法，我諗呢個道理大家都心知肚明」，又指擺街站現時在政權眼中已踩紅線，但希望大家「唔好再後退」。他指在後國安法時代，公民社會每個能彰顯抗爭意志和凝聚人心的機會都得來不易，認為經過六四悼念的動員，「眾人用行動話畀我知，本土嘅抗爭仲有好多人未放棄」。

藍絲毀街站 甄啟榮反被指襲擊

警方公佈六四全日共拘捕六人，據知包括下午在白田邨擺設六四街站的深水埗區議員甄啟榮。當日下午約2時，突然有便衣警察稱市民投訴街站「有噪音」，警方後來離開，原本坐在附近公園的「藍絲」街坊突然發難，包圍街站並起哄，有人將其枱上物品掃走，並推翻一張枱，其後自稱雙手流血並報警。警察到場後，一名女士指控甄推跌她及令她受傷，警方之後以涉嫌普通襲擊拘捕甄。

甄啟榮昨接受本報訪問時強調，當日「掂都冇掂過」對方，認為普通襲擊的指控荒謬，他被扣留在羈留室六小時，當晚只能在「臭格」內悼念六四。警方回覆查詢時指經初步調查後，涉案男子及老婦分別涉嫌普通襲擊及刑事毀壞被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進。