香港每日生產超過11,000公噸都市固體廢物，政府早年雖曾推出「減廢藍圖」，訂下減廢目標，惟廢物越減越多，人均垃圾棄置量於8年間增加15%。環境諮詢委員會今日（7日）討論今年初公佈的新藍圖，即《香港資源循環藍圖2035》，環保署解釋，人均垃圾量上升與經濟發展及市民生活習慣有關，期望立法會盡快通過垃圾徵費以改善情況。有環諮會委員批評上一份藍圖措施成效不彰，又促請政府不要過份依賴垃圾徵費。

環保署副署長胡偉文指，本港人均垃圾棄置量由2011年的1.27公斤增至2019年的1.47公斤，增幅達15%。他解釋，人均垃圾量上升與經濟發展及市民的生活習慣有關，政府期望立法會盡快通過垃圾徵費，又舉例指南韓、台灣等地在實施垃圾徵費後，垃圾量得以減少。他又指，政府期望在2028至2029年把人均垃圾棄置量減低40%至45%，並把回收量提升55%。

環諮會主席黃遠輝質疑上一份藍圖措施成效不彰，令人均垃圾棄置量不跌反升。他呼籲政府不要過份依賴垃圾徵費，「唔好淨係覺得收費就可容易減到（垃圾），好多措施似乎冇效，其他方面都應該加把勁」。

每日產3,300噸廚餘 廚餘廠每日只處理130噸

副主席譚鳳儀亦促請官員認真審視如何達到目標，並吸取上一份藍圖的教訓。她又擔心倘若垃圾徵費草案不能在今個立法年度內通過，當局應預早構思後備方案應對。

現時全港每日生產的11,000公噸垃圾當中，廚餘佔其中三成，即約3,300公噸。委員之一、飲食集團主席黃傑龍表示，全港每日生產3,300噸廚餘，但現時O · PARK廚餘廠每日只處理到130公噸，質疑當局處理廚餘的能力不足。

年內將發4張合約 試驗不同廚餘收集方式

胡偉文承認廚餘問題具很大挑戰性，指廚餘廠每日可處理300公噸廚餘，惟廚餘運輸成本高、收集廚餘的能力亦不足，故實際處理量遠低於設施本身可處理的容量。他稱政府今年內將推出先導計劃，將發出4張合約予營辦商，試驗以不同方式收集廚餘。

胡續稱，生產力促進局正研發可減低異味的廚餘處理機器。據他了解，每部機器成本達數百萬元，但若可減低臭味則未必需要每天收集廚餘，預料可減低運輸成本，現正與房協商討在公屋加設有關機器。

2025年首階段淘汰即棄膠餐具 委員質疑太遲

《藍圖》又提到政府計劃於2025年首階段淘汰即棄膠餐具，有委員質疑是太遲，胡偉文回應指，實際立例程序不會花太多時間，但業界及市民需時消化措施，政府稍後會就此諮詢業界。

環保署副署長陸嘉健補充，港府近一年已有數項針對即棄塑膠的措施出台，包括推行膠樽生產者責任制公眾諮詢，並預告今年內將推行增加膠袋徵費的公眾諮詢，將來可能收窄徵費豁免範圍。他稱過去一年本港經濟受疫情重創，如年初推出公眾諮詢，對市民觀感不好，故押後至今年稍後時間才推出。

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