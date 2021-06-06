【本報訊】六四當日被捕的支聯會副主席鄒幸彤昨晚出席悼念李旺陽逝世九周年的詩歌聚會。她表示，與極權抗爭要有李旺陽所說「砍頭也不回頭」的決絕，要有付出一切的心理準備，要思考在極權打壓下如何暴露政權不義，「佢個拳頭硬唔等如佢贏咗，佢拉咗我哋嘅人去坐監唔等如佢贏咗，如果過程入面我哋可以壯大咗個運動，我哋就冇輸到」。

八九民運人士李旺陽逝世九周年，上周五早上被警方拘捕、前日保釋的支聯會副主席鄒幸彤昨晚繼續出席詩歌聚會，發言時提到李旺陽絕句「砍頭也不回頭」令香港人動容，不少港人當年為此走上街頭，但未有想到有一天要親自承擔這句子的重量。她指李旺陽以其一生，鞏固每名爭取民主人士的決心。

暴露政權不義贏人心

香港民主運動空間面對前所未有的打壓，鄒指政權過去容許在既有框架下表達、但不容挑戰權力核心的平衡已被打破，政權已全面向民間開戰，香港人可以從李旺陽等前行者身上學習，香港人須認清民間和政權不同的力量來源，政權擅長硬的暴力，有武裝力量、法律和監獄，但民間有軟性力量，包括道義、真相和堅持的力量，知道兩者力量不同，才可以繼續走下去。

她又指，與極權抗爭須有「砍頭也不回頭」的決絕，民主運動是在專政手中搶奪權力，「去搶佢到手嘅權力喎，佢憑乜嘢唔同你死過？正正係運動越係成功、越有影響力，佢更加會同你死過，用盡佢手上所有嘅硬暴力去打壓你」。她說若真的希望成功爭取民主，便不可心存僥倖，須如李旺陽般有賭上一切的心理準備。

過去有不少民運人士犧牲，她指不應以「送頭」看待，李旺陽和劉曉波所做的均非「送頭」，而是有付出一切的心理準備下堅持理想，面對政權打壓應當思考如何凝聚軟實力，曝露政權荒謬與不義，贏得人心，「佢個拳頭硬唔等如佢贏咗，佢拉咗我哋嘅人去坐監唔等如佢贏咗，如果過程入面我哋可以壯大咗個運動，我哋就冇輸到」。

她以李旺陽為例，指堅持的力量難以計算，以純樸的堅持和對原則的堅守，反可凝聚道義的力量，「唔使諗咁多，啱嘅，堅持去做，就係㗎喇」。

鄒幸彤昨在facebook感謝大家關心，稱被羈留期間吃好躺好，還可以想睡就睡，倒辛苦了在外面日曬雨淋的眾人，「看到遍地的燭光照，聽到久違的口號聲，真的很感動啊」。

鄒幸彤說警方前日凌晨3、4時清走其個人物品，稱準備上法庭，但下午突然變卦，「係咁趕我快啲離開差館」。她認為公眾在六四晚上站出來關注事件，「當權者看到了大家的意志和力量，先至會舉棋不定，想搞又唔敢搞到盡」，稱感謝大家「救命之恩」。