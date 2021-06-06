32年來香港維園六四燭光第一次熄滅，全世界都看到香港的黑暗，一張新聞圖片勝過林鄭千言萬語，謊稱香港已經回復正常。2021年的六四，比2020年更黑暗。支聯會的核心李卓人丶何俊仁已經陷獄，市民走在街上，點起蠟燭也會被警察要求吹熄！

為何中共會在形勢大定、佔盡上風後繼續不惜代價鎮壓香港呢？從理性決策角度來說，此乃相當不智行為，大家必須從中共「左禍」歷史去理解，才能看出端倪。中共建黨百年之所以左禍不絕，死於自己錯誤決策之手的人，比死於國民黨或內戰，數目多出N倍，這說明中共是一個不斷「內鬥」的團體，而且是通過不斷內鬥，找尋敵人，去維持黨內的領導權威，懾服黨內反對派。由於內鬥需要，中共傾向突出矛盾分歧，並且擴大矛盾，有利發動鬥爭，這同現代文明管治，講求理性包容，剛剛背道而馳。在公社運動集體化年代，農民自己養隻雞，也會被上綱上線為復辟資本主義反革命分子。

香港自2019中共祭出止暴制亂大旗開始，一直自以為掌握香港民情，經過緊急立蒙面法，圍攻中大理大震懾之後，深信香港人怕亂，會轉變立場，認為止暴制亂代表了香港群眾路線。結果？2019年11月區議會選舉，建制派迎來有史以來崩盤式大敗，中共於是進一步施壓，為香港立國安法，用惡法震懾逼市民就範，拘捕黎智英，將泛民初選「打造」成國安大案，一舉殲滅泛民主要政黨人物，摧毀議會監察力，這次以為足夠震懾香港人。結果，香港人立場丶信念不單沒有改變，繼續撐黃店，Mirror丶 Error丶反TVB，將信念結合生活實踐。這種方法會引致中共更嚴苛的壓迫，因為每一次的震懾，不單沒取得預期效果，反而令矛盾由政治層面擴散到生活層面。下一階段又會將矛頭指向傳媒丶教育，每一次的運動，又會製造新一批「敵人」。中共的左禍，是一次又一次的自證預言，不斷擴大矛盾，製造的敵人越多，再擴大鎮壓，如是者循環不息，直至釀成大禍。

鄧小平封印左毒被撕毀

鄧小平1979年用三條封印中共左毒：首先是禁止個人崇拜，領導人有任期，以免一人錯誤全國受害；其次是徹底否定文革，不再搞政治鬥爭，專心發展經濟；第三是提出黨政分家，限制黨的權力，不可以無限膨脹。在習近平年代，這三條封印已經撕毀，左禍再現。外交上盲目挑戰西方，中共與歐盟關係在特朗普下台後竟然急速倒退，而盲目鎮壓香港，為求挑戰西方核心價值，實際上自己一無所得，內政上國進民退，經濟創新動力枯竭，陷入中等收入陷阱。這些左的政策，正因為個人崇拜集大權於一身，重蹈毛澤東覆轍，黨內集體領導的糾錯機制失效，無法扭轉習近平一人的決策，官僚為求自保，紛紛採取寧左勿右方式，以免落後於形勢。

中共這場左禍會否繼續及擴大化，關乎今後存亡，西方正指控武肺乃人為外洩，圍堵政策已經成形，相信香港只是中共左禍下陪葬品之一。

劉細良

時事評論員