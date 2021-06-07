首宗國安法案件月底開審，被告唐英傑被控展示「光復香港 時代革命」旗幟煽動分裂國家，及藉駕駛電單車撞傷警察進行恐怖活動。控方早前申請加控唐危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，作為恐怖活動的交替控罪，辯方以法庭權限和太遲加控為由反對。三名主審的高院國安法法官今開庭聽取雙方陳詞，法官陳嘉信其後宣讀決定，指有需要修訂公訴書，以符合案件情況，而修訂並無不公，故批准增加控罪。

陳官指出，新增的危駕控罪明顯與原有控罪源於同一事件，被告案發當日因涉嫌狂亂駕駛被捕，翌日就危駕引致嚴重傷害錄了口供，辯方也不聲稱有關指控是全新或意料之外。

官指涉及一罪兩審

辯方認為，根據國安法第46條組成的三人審判庭，無權處理國安法案件以外的案件，加控非國安法罪行是濫用程序。惟陳官認為，即使增加危駕控罪，本案仍然是第46條所指的「就危害國家安全犯罪案件提起的刑事檢控程序」，可由三名法官審訊，第46條並不要求分拆案件，由陪審團或區域法院審理危駕罪。

陳官續指，若待恐怖活動罪不成立後，才抽選陪審團或交由區院審理交替性質的危駕控罪，這安排並無法律基礎，被告可提出一罪不能兩審。陳官認同控方所說，若單純因為危駕罪不是國安法罪行，便要分開審訊，可謂毫無道理。

陳官又謂，一般案件被告可以不認被起訴的罪行，改認其他罪行。若按辯方所言，假如唐英傑願承認危駕罪，則今次特別組成的法庭不可以接納認罪，但換成陪審團審訊就可以接納，結果於理不合。陳官亦說，加控不涉及大量新證據，新增的證據與國安法控罪關係密切，對被告沒有不公。

律政司司長早前引用國安法第46條發出證書，因此本案由三名國安法官組成「審判庭」，代替陪審團審理。代表唐英傑的資深大律師郭兆銘強調，這種審訊模式是專門為了處理國安罪行而設，不涵蓋不小心駕駛之類罪行，律政司司長的證書亦只提述兩項國安法控罪。如果控方要控告危駕罪，應該交由其他法庭處理。

郭兆銘稱，假設審訊後恐怖活動罪不成立，控方可去區域法院處理危駕控罪。法官彭寶琴提問，兩罪的事實基礎大致相同，辯方是否主張可以一罪兩審。郭兆銘說控方可以選擇在國安法審判庭起訴恐怖活動罪，或在區域法院控告危駕，不能一併控告。彭官再問，辯方是否說控方應該另行檢控危駕，變成兩宗案件。郭兆銘指交替控罪如何處理，是否涉及一罪兩審，可容後決定。

法官陳嘉信問，依辯方所言，唐英傑是否不能按現行法例，選擇承認控罪書沒有列明的較輕微罪行。郭兆銘說若國安法沒有涵蓋，則不可這樣做。法官杜麗冰不同意，直言即使本法庭是專門為國安案件而設，一般刑事法規同樣適用，不會失效。法官彭寶琴亦認為，國安法沒有禁止應用現行法律，法庭仍要遵守現行制度的各種保障，如果說現有法律只有部份適用，未免奇怪。

辯方不滿太遲提出

郭兆銘強調國安法審判庭只能處理國安法罪行，否則就變成可以處理一切案件。此外，國安罪行以外的控罪，被告人可能想由陪審團審理，這類情況日後有機會發生。

控方於5月申請加控。郭兆銘指唐英傑一年前被捕時，罪名為狂亂駕駛，控方大可一早加控，不應在開審前兩周才修訂控罪，而證據並非沒有增加，辯方亦要重溫數以百計的證物影片，判斷是否相關。

律政司署理副刑事檢控專員周天行陳詞指，危駕控罪與恐怖活動罪源於相同的案情事實，同樣關乎唐英傑是否以危險方式駕駛導致三名警察受傷，加控沒有大量增加新證據，新影片只有13段，合共長9分鐘，對唐沒有不公平。至於法庭權限問題，周天行指國安法第46條只關乎由三名法官取代陪審團，沒有禁止國安法罪行和其他罪行一併審理。

控方指被告駕駛電單車並展示旗幟 傳達港獨訊息

高院4月底曾處理本案控罪元素問題，當時指示控方在開案陳詞中，說明唐英傑煽動分裂國家的具體行為和效果。辯方今指控方未有遵從指示，控方則稱已交代。周天行引述陳詞內容，唐的犯罪行為是駕駛電單車並展示旗幟，意圖將旗上字句傳達給沿途的人，煽動他人干犯港獨和分裂行為。控方亦指唐有意地高調行事，以令新聞報道其行為，而部份人看到旗幟後呼喊支持。

法官陳嘉信指，辯方的投訴是控方陳詞只抄錄煽動分裂國家的罪行條文，欠缺具體事實。周天行說詳情要舉證證明，例如旗幟字句的含義，控方舉證時會作陳詞。三名法官一度埋首討論，其後陳官指重點並非法庭是否接受控方的回應，能否證實控罪留待審訊。

控方總共有57名證人，須傳召多少人出庭有待作實。控方早前已委聘嶺南大學歷史系教授劉智鵬為專家證人，解讀「光復香港 時代革命」的含義。今日庭上透露，辯方亦會有專家分析「光時」語句。據了解，兩位辯方專家為港大政治及公共行政學系教授李詠怡，及中大新聞與傳播學院院長李立峯。

案件將於本月16日、即開審前一星期進行審前覆核。唐英傑早前對律政司司長指示本案不設陪審團提出司法覆核，被判敗訴。他已提出上訴，上訴庭將於本月15日審理。

【案件編號：HCCC280/20】

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