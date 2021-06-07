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首宗國安法案件月底開審 高院准控方加控危駕指沒對被告不公平

3小時前

首宗國安法案件月底開審，被告唐英傑被控展示「光復香港 時代革命」旗幟煽動分裂國家，及藉駕駛電單車撞傷警察進行恐怖活動。控方早前申請加控唐危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，作為恐怖活動的交替控罪，辯方以法庭權限和太遲加控為由反對。三名主審的高院國安法法官今開庭聽取雙方陳詞，法官陳嘉信其後宣讀決定，指有需要修訂公訴書，以符合案件情況，而修訂並無不公，故批准增加控罪。

陳官指出，新增的危駕控罪明顯與原有控罪源於同一事件，被告案發當日因涉嫌狂亂駕駛被捕，翌日就危駕引致嚴重傷害錄了口供，辯方也不聲稱有關指控是全新或意料之外。

官指涉及一罪兩審

辯方認為，根據國安法第46條組成的三人審判庭，無權處理國安法案件以外的案件，加控非國安法罪行是濫用程序。惟陳官認為，即使增加危駕控罪，本案仍然是第46條所指的「就危害國家安全犯罪案件提起的刑事檢控程序」，可由三名法官審訊，第46條並不要求分拆案件，由陪審團或區域法院審理危駕罪。

陳官續指，若待恐怖活動罪不成立後，才抽選陪審團或交由區院審理交替性質的危駕控罪，這安排並無法律基礎，被告可提出一罪不能兩審。陳官認同控方所說，若單純因為危駕罪不是國安法罪行，便要分開審訊，可謂毫無道理。

陳官又謂，一般案件被告可以不認被起訴的罪行，改認其他罪行。若按辯方所言，假如唐英傑願承認危駕罪，則今次特別組成的法庭不可以接納認罪，但換成陪審團審訊就可以接納，結果於理不合。陳官亦說，加控不涉及大量新證據，新增的證據與國安法控罪關係密切，對被告沒有不公。

律政司司長早前引用國安法第46條發出證書，因此本案由三名國安法官組成「審判庭」，代替陪審團審理。代表唐英傑的資深大律師郭兆銘強調，這種審訊模式是專門為了處理國安罪行而設，不涵蓋不小心駕駛之類罪行，律政司司長的證書亦只提述兩項國安法控罪。如果控方要控告危駕罪，應該交由其他法庭處理。

郭兆銘稱，假設審訊後恐怖活動罪不成立，控方可去區域法院處理危駕控罪。法官彭寶琴提問，兩罪的事實基礎大致相同，辯方是否主張可以一罪兩審。郭兆銘說控方可以選擇在國安法審判庭起訴恐怖活動罪，或在區域法院控告危駕，不能一併控告。彭官再問，辯方是否說控方應該另行檢控危駕，變成兩宗案件。郭兆銘指交替控罪如何處理，是否涉及一罪兩審，可容後決定。

法官陳嘉信問，依辯方所言，唐英傑是否不能按現行法例，選擇承認控罪書沒有列明的較輕微罪行。郭兆銘說若國安法沒有涵蓋，則不可這樣做。法官杜麗冰不同意，直言即使本法庭是專門為國安案件而設，一般刑事法規同樣適用，不會失效。法官彭寶琴亦認為，國安法沒有禁止應用現行法律，法庭仍要遵守現行制度的各種保障，如果說現有法律只有部份適用，未免奇怪。

辯方不滿太遲提出

郭兆銘強調國安法審判庭只能處理國安法罪行，否則就變成可以處理一切案件。此外，國安罪行以外的控罪，被告人可能想由陪審團審理，這類情況日後有機會發生。

控方於5月申請加控。郭兆銘指唐英傑一年前被捕時，罪名為狂亂駕駛，控方大可一早加控，不應在開審前兩周才修訂控罪，而證據並非沒有增加，辯方亦要重溫數以百計的證物影片，判斷是否相關。

律政司署理副刑事檢控專員周天行陳詞指，危駕控罪與恐怖活動罪源於相同的案情事實，同樣關乎唐英傑是否以危險方式駕駛導致三名警察受傷，加控沒有大量增加新證據，新影片只有13段，合共長9分鐘，對唐沒有不公平。至於法庭權限問題，周天行指國安法第46條只關乎由三名法官取代陪審團，沒有禁止國安法罪行和其他罪行一併審理。

控方指被告駕駛電單車並展示旗幟 傳達港獨訊息

高院4月底曾處理本案控罪元素問題，當時指示控方在開案陳詞中，說明唐英傑煽動分裂國家的具體行為和效果。辯方今指控方未有遵從指示，控方則稱已交代。周天行引述陳詞內容，唐的犯罪行為是駕駛電單車並展示旗幟，意圖將旗上字句傳達給沿途的人，煽動他人干犯港獨和分裂行為。控方亦指唐有意地高調行事，以令新聞報道其行為，而部份人看到旗幟後呼喊支持。

法官陳嘉信指，辯方的投訴是控方陳詞只抄錄煽動分裂國家的罪行條文，欠缺具體事實。周天行說詳情要舉證證明，例如旗幟字句的含義，控方舉證時會作陳詞。三名法官一度埋首討論，其後陳官指重點並非法庭是否接受控方的回應，能否證實控罪留待審訊。

控方總共有57名證人，須傳召多少人出庭有待作實。控方早前已委聘嶺南大學歷史系教授劉智鵬為專家證人，解讀「光復香港 時代革命」的含義。今日庭上透露，辯方亦會有專家分析「光時」語句。據了解，兩位辯方專家為港大政治及公共行政學系教授李詠怡，及中大新聞與傳播學院院長李立峯。

案件將於本月16日、即開審前一星期進行審前覆核。唐英傑早前對律政司司長指示本案不設陪審團提出司法覆核，被判敗訴。他已提出上訴，上訴庭將於本月15日審理。

【案件編號：HCCC280/20】

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唐英傑電單車光時旗煽動分裂國家危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害國安法
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