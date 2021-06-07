港台英文台女主持唐若韞，去年3月在節目《The Pulse》中訪問世衞助理總幹事布魯斯．艾爾沃德（Bruce Aylward）時，問及會否重新考慮台灣的會員資格，節目事後被投訴違反「一個中國」原則、內容偏頗等。

通訊事務管理局今日（7日）公佈調查結果，裁定有關投訴不成立，毋須對港台作進一步行動。局方以「confessed」（懺悔）形容港台面對指控，港台今日回應裁決時表明，已吸取經驗，並確保節目符合《約章》下的公共目的及使命，而其製作人員對「一個中國」原則亦有清楚及正確理解。

主持唐若韞疑不堪壓力 上月中離任

前港台英文台節目《The Pulse》女主持唐若韞，去年在節目上訪問布魯斯．艾爾沃德，問到世衞會否重新考慮接納台灣作為會員時，他一度裝作沒聽見，接着疑似切斷視訊，即使在重新接通後，亦沒有正面回應記者有關台灣的問題。節目在播出後引起建制陣營狙擊，唐若韞事後疑不堪壓力，於上月中離任。

通訊局事後就節目展開調查，裁決中指，考慮到相關事實及資料後，認為該節目內容包涵了各種觀點，包括世衞對中國抗疫的支持及肯定等，故不應被視為違反《電視通用業務守則》中的公正規則。

通訊局：無證據顯示節目損受訪者聲譽或不公

此外，通訊局考慮到訪問的呈現、通訊一度中斷、重新連線後所改變的採訪焦點，以及港台確認採訪的問答內容準確，沒有經重新拍攝或編輯後，認為沒有證據顯示該節目對布魯斯．艾爾沃德不公平，或致其聲譽受損。

就記者訪問時的用字，與英文字幕有差異，局方認為該差異沒有對記者問題的含義造成重大變化，故不應視為錯誤。

節目被指煽動或顛覆國家 局方：不屬通訊局職權

就節目中台灣被世衞拒諸門外的言論，通訊局引述港台陳述指，有關旁白是鑑於台灣當局無法獨立參與世衞的疫情緊急會議；基於有關解釋，局方認為沒有足夠證據證明港台沒有盡合理努力，以確保該概括性言論的事實及內容準確。

至於有關煽動或顛覆國家、引起對世衞反感等投訴，局方指港台在其最新陳述中，已承諾會確保其節目合乎《香港電台約章》，而有關事宜已超越《電視通用業務守則》範圍，故不屬通訊局職權。

港台：將確保節目符合《約章》

通訊局以「confessed」（懺悔）形容港台面對指控，港台今日回應裁決時表明，雖然該集節目沒有違反相關《守則》，但理解節目中就世衞成員議題上的表達方式已引起公眾強烈關注。港台表示已吸取經驗，並確保節目符合《約章》下的公共目的及使命，而其製作人員對「一個中國」原則亦有清楚及正確理解。

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