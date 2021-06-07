兩名男生前年11月「理大圍城」期間自願離開校園，當中15歲的男生向警員訛稱沒有攜帶身份證，但警員及後在其中一人鞋內找到兩人的身份證。15歲男生經審訊後被裁定一項提供虛假資料意圖誤導警員罪成，裁判官葉啓亮今判刑時指，被告守法意識薄弱，但考慮到他真心悔改，判處被告感化18個月。

現已年滿16歲的李姓男學生早前被裁定前年11月21日在尖沙嘴康達徑尖東救護站，在救護車上向警員23583訛稱沒有帶身份證明文件。同案18歲鄭姓男學生早前選擇認罪，判18個月感化。

辯方今為李姓被告求情時稱，感化報告內容正面，被告承認做錯事，顯示他有悔意。辯方指，被告犯案對警方影響輕微，實是受人唆擺才犯案，其後亦向警方提供其真確個人資料。感化官建議判被告感化令，同案另一被告亦判感化，辯方希望裁判官給予一個更生式判刑。

葉官判刑時稱，感化官推薦姓李被告判感化令，惟不推薦社會服務令。葉官強調控罪嚴重，本案兩名被告自理工大學撤離，將身份證收藏於其中一人的鞋內，對警方有所隱瞞，故意誤導警員以逃避刑責。惟被告遭即時揭發後亦向警員和盤托出，提供姓名等個人資料。

葉官指姓李被告守法意識薄弱，沒想清楚後果而犯案，但鑑於被告真心悔改，判被告感化18個月，其間須依感化主任指示交朋結友，並須遵守宵禁令。

【案件編號：KCCC825/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）