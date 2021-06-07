網民前年12月9日發起「大三罷」，五名男子當日凌晨在上水被捕，被控串謀刑事毀壞等罪。案件早前審結，裁判官黃國輝今裁決指，當中三人當時在涉案天台聚集，發現警員後便逃跑，遺下帶釘膠管、電鑽等，推斷他們有協議毁壞財物，裁定三人罪成；惟17歲被告於事發後兩日才被捕，且警方沒安排認人手續，故裁定罪脫。同案一名男教師被控當日管有剪鉗等物品，亦被裁定罪成。黃官明言案情嚴重，會考慮判處監禁式刑罰，下令將所有罪成被告還柙至6月21日判刑，以待索取一系列報告。

四名罪成被告步入囚室前，旁聽市民紛紛打氣，叮囑他們「撐住呀」及「好好照顧自己」。另有女親屬於散庭後嚎哭，不斷大喊「仔呀、仔呀」，需由親友攙扶及安慰。

教師藏剪鉗士巴拿亦罪成還柙

本案五名被告依次是地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）、男教師謝銘基（32歲）及17歲陳姓學生。首三被告與陳姓學生則被控串謀刑事毀壞罪。謝則管有工具意圖作非法用途罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿。

對於辯方質疑，警長葉志成稱當晚在天平邨天台聽到有人稱「聽朝我哋啲釘實可以拮爆啲車胎」，但他撰寫的調查報告卻沒相關記載，黃官今裁決指，當日警方拘捕了十多人，葉需在短時間內撰寫報告，時間緊逼，而報告只需記錄大致事發經過。加上葉在書面口供有寫下相關紀錄，因此，雖然他沒在報告上記錄「拮爆啲車胎」一說，但不影響其證供可信性。

至於辯方質疑，葉當時明知天台上有十多人及懷疑易燃物品，他卻在增援警力趕到前，首先偕警員22144跑上天台。黃官認為葉的做法並非不合理，因為他知道增援警力已在途中，欲先查看環境並率先制止危險，亦無可厚非。

黃官認為，警員22144緊隨追捕逃走人士時，在隊尾截停被告首兩被告，故兩人必然屬於天台聚集及逃走一員。而警員於相近時間在梯間截獲第三被告，並在涉案帶釘膠喉旁找到其身份證，故可推斷他亦是天台聚集一員。

17歲被告非現場被捕 未經認人程序 官指證據基礎不良

惟黃官指第五被告、陳姓男學生不是在現場被捕，而是於事發後兩天被捕。雖然警員供稱當晚燈光充足，可清楚看見陳身處天台的逃跑人士之中，並在5號梯找到裝有其身份證的腰包。

黃官直言，不清楚現場燈光強弱，而警員的觀察時間短，亦沒有進行認人手續，證供基礎不良。此外，涉案腰包於案發兩小時後才尋獲，位置亦非案發的4號梯，沒證據顯示該腰包是何時遺留在上址，或是腰包內物品與天台上撿獲的證物有何關聯，故不能確定陳是天台一員。

黃官指，涉案天台上有帶釘的膠喉、鐵罐、電鑽等物品，明顯有人用電鑽在膠喉上鑽孔，然後插入螺絲釘。若將製成品放在馬路上，可損壞車輛車胎。當晚有一批人在天台聚集，發現警方後立即逃跑，遺下上述物品，反映他們有預謀要刑毁財物，故裁定當時在場的首三名被告罪成，不在場的第五被告則罪脫。

至於第四被告，則涉嫌在背囊內藏有剪刀、剪鉗及士巴拿。黃官指，他在案發的樓梯被捕，被捕時間及位置與逃走人士相當接近，而天台上有膠喉及釘，符合涉案工具的用途，故裁定其管有非法用途工具罪成。

首被告暴力家庭中成長 患思覺失調

辯方求情指，首被告在暴力家庭中成長，一直患有思覺失調，婚後成為家中經濟支柱。辯方同意涉案的帶釘膠喉有一定危險性，但認為比使用汽油彈、或向路軌投擲雜物的行為輕微，加上沒證據證明首被告有份製造該些帶釘膠喉、或是提供原材料，冀法庭輕判。

至於第二、三被告，辯方求情指案中沒造成任何人命傷亡或財物損毀，希望法庭判刑時着重更生。最後，辯方指第五被告來自基層基督教家庭，是家中經濟支柱，冀法庭輕判。

惟黃官明言，本案案情嚴重，涉及夥同犯案，帶釘膠喉並非一般堵路工具，有造成意外的風險，會考慮監禁式刑罰。黃官將四名罪成被告還柙至本月22日判刑，黃官分別為他們索取背景及更生中心報告。

案件早前審訊期間，黃官連日向作供的警員證人「發炮」，除了罵警員梁加偉作供態度不當，亦斥看守證物的警員「乜都唔記得」及質問他是否「色盲」。警員梁俊浩（譯音）更被揭在記事冊寫上「love you」。

【案件編號：FLCC1704/20】

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