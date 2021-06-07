被稱「赴湯杜火」的湯氏夫婦湯偉雄與杜依蘭，前年與16歲少女涉嫌參與7.28上環警民衝突，被拘控暴動，成為反修例抗爭首宗開審的暴動案，三人受審後均被裁定暴動及交替的非法集結罪名不成立。律政司就案中「共同犯罪計劃」原則是否適用於非法集結及暴動罪行，要求上訴庭作裁定，早前獲判勝訴。上訴庭認為身處現場並非入罪先決條件，如證據充足便可利用共同犯罪原則，將不在場者定罪。其中湯偉雄就有關判決尋求上訴至終審法院，今早獲上訴庭批出上訴證明書准上訴。判詞指出，湯提出的法律疑問，將對控方日後就暴動罪及非法集結罪的檢控造成深遠影響，故批准申請。

案件由高等法院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智，以及原訟庭法官彭寶琴處理。

判詞由法官彭寶琴撰寫，申請人湯偉雄就上訴庭判決中兩項涉及廣泛重要性的法律觀點，要求終審法院釐清。第一條問題為：2016年陳錦成案例中普通法的「共同犯罪」原則，是否可應用於《公安條例》下的非法集結罪及暴動罪？若答案為肯定，那2004年的施君龍案例中，被告並非處於現場仍可被裁定夥同犯案的原則，是否同樣適用於非法集結罪及暴動罪？

判詞：對檢控暴動及非法集結影響深遠

上述問題正是律政司要求上訴庭釐清的法律觀點，而上訴庭早前就兩條問題均予以肯定。判詞續指，盧建民早前亦就相同的法律觀點向終審法院申請上訴許可，其後獲批。上訴庭認為，湯偉雄提出的兩項疑問，將對控方日後就暴動罪及非法集結罪的檢控，造成深遠的影響，故批准湯偉雄的申請。

不論在上訴庭抑或終審法院，本案上訴結果不會影響湯、杜及李姓少女三人的無罪裁決，但判決勢將影響之後的暴動案被告，例如接載示威者的「家長車」司機、以至不在場但擔任「哨兵」角色的人。

上訴庭早前在判詞指，現今的非法集結及暴動具高度流動性，分工仔細，若不能用普通法的「共同犯罪」原則規管不在現場但協助犯案的人，法律就有漏洞，損害公眾利益。判詞列舉部份共同犯罪例子，包括遙距指揮、提供金錢或防具、透過電話或社交媒體鼓勵行動、在現場附近挖磚或收集物資、駕車協助犯罪者逃脫、向示威者通報警方動向的「哨兵」等等。

【案件編號：CASJ1/20】

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