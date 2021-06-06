被稱為美國「矽谷最大騙局」的血液檢測公司Theranos，當年聲稱只需在指尖採一滴血，便能完成多個檢測。隨後被揭發多次造假，採血量太低根本難以應付多項測試。不過在香港，竟有直銷公司以類似「技術」作招徠，同樣聲稱只要將指尖一滴血，放到顯微鏡下觀察，便能檢測到紅血球含氧量、膽固醇結晶、尿酸等多項健康情況。

該直銷公司名為Cosway，在全港設多間分店。產品種類繁多，由保健食品、廚具，甚至連「增進血液循環」的能量墜飾都有出售。其皇牌產品「垂直律動機」更是放在店內任人試用，平日吸引不少長者輪流試玩。

而除了一般零售外，公司更會吸納客人成為會員。與一般直銷手法類似，當你入會後，如再介紹新人入會便能成為「上線」。當你的「下線」購買到一定數目的產品，你也能從中獲利。當你儲夠一定積分，建立起銷售網絡後，更有機會向Cosway申請開店做「老闆」，由Cosway代支店舖租金等支出，在店內出售Cosway的產品。

過程與一般「篤手指」驗血糖無異

記者從Cosway一展銷場地中，認識到其中一位店員，除了落力推銷產品外，更向記者聲稱可提供免費的血液檢測服務。惟因為疫情，檢測不能在店內進行，要改到記者家中。記者相約店員到屋苑進行測試，一男一女來到一邊介紹檢測能看到的身體情況，一邊取出工具。

他們首先用消毒紙巾為記者指頭消毒，再將採血針刺進指頭，過程與一般「篤手指」驗血糖無異。完成後，店員取出玻璃膠片按壓在記者指尖血液上，放到顯微鏡下觀察。連接着顯微鏡的螢幕，一堆堆如錢幣叠起的紅血球畫面隨即躍於眼前。店員一手調校顯微鏡，一手指向畫面，問：「你平時唔飲水㗎？」她指記者紅血球黏在一起是水份不足，並不健康，形容「靚」的紅血球應是粒粒分明。

職員聲稱連「癌細胞」也能看到

二人解釋，透過顯微鏡，他們能從血液中看到的不同身體情況，之後展示一張其他客人的血液照片，指連「癌細胞」也能看到。店員隨即指向一些黑色不規則狀的物質，指「黑色嗰啲就係有少少變壞嘅，即係開始有少少癌細胞」。

除了癌細胞，店員又介紹不同血液形狀代表的疾病，例如淚滴形的是血糖高、標靶形的是貧血等，「係咩嘢都睇到㗎」。而從記者的血液中，則看到有「肝毒素」、「重金屬」 ，並稱一條柱狀物體為「膽固醇結晶」。說罷，店員已準備好「解藥」，指向他們帶來的皇牌產品「垂直律動機」，着記者站到機上震動15分鐘，「將啲血打返開」再滴第二滴血觀察。

15分鐘過後，記者再滴第二滴血檢查，畫面顯示血液中的紅血球較為分明。職員見狀即稱「你見到（紅血球）打開咗啲啦，無咁黐埋一堆啦」。她一邊解說，一邊熟練地調校顯微鏡，觀察血液的不同部份。惟當畫面閃過如第一滴血般稠密的紅血球時，即轉走畫面，低聲嘀咕「呢啲邊（緣）嚟嘅，所以無咁……我哋去返中間」。

血液在抹片上的位置影響有否重叠

記者將有關「放蛇」片段交給血液學專科醫生馬紹鈞看，他直言紅血球稠密與水份不足無關，而是反映蛋白質濃度。馬醫生即場在顯微鏡下示範，當觀察血液抹片的邊緣位置時，紅血球就如記者第一滴血般叠起，猶如一串串錢幣；但當馬醫生稍稍移到抹片中間觀察，便看到紅血球分開沒有重叠。

馬醫生笑言，全部人的血液在抹片下，總會有些地方，出現紅血球叠埋一齊的情況。但他強調，在那些紅血球密集的位置，並不適合用作檢查，一定要在紅血球分佈平均的位置觀察才正確。

職員指的「癌細胞」完全不是癌細胞

除此之外，店員的說明亦多有錯誤，馬醫生直斥職員所指的「癌細胞」、「無細胞嘅形態，又無細胞膜、細胞漿，無細胞核」，完全不是癌細胞。

馬醫生解釋不論是紅血球含氧量、尿酸抑或是癌細胞等，均不能透過單一顯微鏡便檢測到。其中膽固醇結晶更不會在血液中看到，一般都是透過在小便或是組織檢查中找到，而且形態是長方形，非店員所指的條狀。他又強調，即使發現部份紅血球有特別形態，也不等於一定患病，還要視乎數量和透過詳細檢查而定。

至於那些被稱作「癌細胞」和「膽固醇結晶」等物質到底是甚麼，馬醫生指他也難以辨認，有機會只是外來物質如玻璃片上的塵埃或雜質。他隨即也從抹片，找到一個與所謂「癌細胞」形態相似的雜質叫記者看，冷冷地說：「我哋唔會理呢啲。」

店員反問記者：我係咪一定要答你㗎？

記者之後致電店員查詢，惟店員反問「我係咪一定要答你㗎其實？」之後便匆忙收線，記者再發短訊求證，店員也「已讀不回」，而其代表的公司——科士威（香港）有限公司則指有關人士為公司會員，但非員工，否認公司有提供上門血液檢測服務。

《蘋果》就有關情況向衞生署查詢，衞生署未有正面回答有關行為是否屬非法行醫，但建議市民如懷疑身體不適或希望接受身體檢查，應向家庭醫生查詢。衞生署如收到涉嫌無牌行醫的投訴或舉報，會轉介警方跟進。

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