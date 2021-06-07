前年10月30日屯門一帶傳出刺鼻不明氣體，逾百市民晚上包圍警方大興行動基地要求交代，結果引發警民衝突，多人遭拘捕非法集結罪及使用蒙面物品等罪。一名25歲兼職售貨員今在區域法院認罪，法官李俊文下令將被告還押至6月16日判刑。控方今堅持播放當日事發時的片段，法官不禁謂案情已經寫了對被告的指控，情況亦已用文字形容，「蒙面、堵路、拆嘢、講粗口，係咪需要聽一次啲說話、睇一次情況呢？係咪需要將件事複雜化呢？」

被告鄧皓仁（25歲）承認在2019年10月30日，在屯門良運街近震寰路80號大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結、使用蒙面物品，以及管有一包索帶意圖作非法用途使用。

案情指，去年10月30日前夕，網上有人號召群眾包圍警務位處屯門的大興行動基地，抗議警方疑於同月28日，在基地內進行催淚氣體訓練，導致氣體洩漏。即使警方已澄清謠言，但當晚8時50分左右，仍有約200名示威者在基地附近的良運街集結，大叫侮辱字句，包括「黑警死全家」及「死黑警」，有些示威者向守衛行動基地的警員照射雷射強光。

直至9時半，示威者行動升級，將良運街一帶的金屬圍除拆除作路障。此時，被告戴上灰黑色口罩，穿上白色手袖及手套加入行動。

被告舉傘掩護其他示威者並搬圍欄

案情續指，被告從其他示威者手中接過一把黑色雨傘，然後高舉以遮掩其他示威者，其後主動把拆下的圍欄搬到馬路。行動途中，他從黑色背囊取出頸套蒙着下半臉。其時，有些示威者干擾附近交通燈，有些則拉起魚絲橫跨良運街馬路，以圖阻礙警方推進。

10分鐘後，警方從不同方向朝良運街推進，大批示威者往建生邨商場逃跑，偵緝警員5499是展開追截，拘捕了被告。警方在被告的黑色背囊內撿獲五個口罩及一包膠索帶，並在他身上搜出事發時所戴的手套。

辯方代表大狀姚本成今求情指，本案與社運或當時社會的政治氣氛無關，而是群眾因懷疑氣體洩漏要求警方交代，亦屬較和平的非法集結，群眾只是「射下雷射筆、搬下鐵馬」，比起一般的非法集結是「小巫見大巫」。

辯方又稱，被告沒有案底，但這次犯事令他很可能要入獄及留有案底，非常可惜。雖然他被控三罪，但他在最早階段認罪，均屬同一事件，冀法庭在量刑時考慮同期執行。

另外，律政司署理高級檢控官勞泳珊今早在讀出案情後，要求在法庭播放涉案新聞片段，法官多次質疑主控是否認為案情所寫的描述並不足夠，又沒有向法庭提供列表，主控堅持「睇片先可以睇到個全貌」，並指控方立場是需要播片。李官嘆氣謂：「好啦，我哋播啦而家。」

控方指當日不和平：射雷射筆好明顯係一個襲擊嚟

控方先播放集會初期片段，辯方大狀質疑稱：「你話俾法官聽，你播緊嘅片係咪顯示緊有人聚集、有記者，但係和平示威？雖然非法，但係和平？係咪咁嘅畫面？」

李官亦稱，被告已承認事件是非法集結，案情已經寫了對被告的指控，情況亦已用文字形容，「蒙面、堵路、拆嘢、講粗口，係咪需要聽一次啲說話、睇一次情況呢？係咪需要將件事複雜化呢？」

主控則稱，控方一向會提供更多資料協助法庭，播片是其中一個協助方式讓法庭了解重點。法官質疑片段是否能協助法庭得到已有資料的以外的情況，「（集結）維持十個鐘，都唔需要播晒啦下嘛？」認為示威初段較和平的時段並不需播放。

主控稱「我哋覺得唔係和平㗎，射雷射筆好明顯係一個襲擊嚟」。官問「射上天都係？」主控稱「佢係射上基地外牆！」主控終在庭上播放約半小時片段。

【案件編號：DCCC746、757/20】

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