警方禁止支聯會舉辦維園六四晚會後，有區議員改辦街站派蠟燭，讓市民繼續悼念。但民政總署在六四前夕發聲明，指有區議員進行與區議會的工作無關，稱已去信「提醒」個別區議員。按《蘋果》統計，至今已有逾30名區議員，因曾發表疑似關於六四的帖文而收到警告信。

橫額、帖文宣傳六四悼念 即收警告信

民政總署在6月3日發聲明，指接獲投訴有區議員進行與區議會的工作無關，影響地區和諧、可能觸犯香港法例的活動，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會；署方及後發信給多名區議員，指他們派發悼念六四的蠟燭，是「與區議會工作無關」、「影響地區和諧」和「可能觸犯香港法例」，接獲信件的區議員包括灣仔區梁柏堅、葵青區蔡雅文、西貢區陳嘉琳、沙田區石威廉等。

油尖旺區議員、社區前進胡穗珊向《蘋果》表示，3名社區前進區議員同樣因宣傳六四街站，遭民政署發信警告。據了解，6名民主黨南區區議員，亦因相同原因收到警告信。

沙田區區議員陸梓峂日前於Facebook上載蠟燭相片，並引用Beyond《長城》歌詞，寫上：「明就明，歡迎領取」後，同樣被民政總署發信警告。她其後發帖文反諷民政署「做嘢快手」，反問：「到底聽Beyond有咩問題？唔通民政署覺得我太後生唔應該聽Beyond？」沙田區李世鴻及張慶樺，亦因掛起寫有「人心不死 燭光不滅」橫額，遭民政署發信警告。

民政署引新聞訪問警告 另突擊查辦

觀塘區議會主席蔡澤鴻則被指在《立場新聞》訪問中提及6月4日當天依舊會表態，並於晚上8時在辦事處點起燭光後，遭到民政署發信警告。大埔區區議會主席關永業，以及區議員區鎮樺及區鎮濠，6月4日當日更被民政署以「查區議會物資」為由突擊查辦。

同收警告信的西貢區議員陳嘉琳在Facebook表示，其議辦今午被區議會秘書處職員突擊檢查，指有市民投訴其議辦並非用作「區議會用途」。她質疑，民政署有何權力界定其工作是否與區議會有關，又有何權力作「突擊檢查」，批評秘書處將時間浪費在檢查議辦上。她又強調，自己是民選議員，不會害怕投訴人或民政署的「小動作」。

至於未有發文提及六四事件的荃灣區區議員林錫添上月31日曾發帖呼籲市民「熄燈一小時」，並稱辦事處有少量電子蠟燭歡迎領取後，同樣收到警告信。林其後再發文，決定取消在家「熄燈一小時」活動，並指聯合國人類環境會議已將每年6月5日定為世界環境日。

民政署拒交代至今發出多少警告信予區議員

民政事務總署今晚回覆《蘋果》查詢時，未有交代至今已向多少名區議員發出警告信，只稱該署接獲投訴指有區議員進行一些與區議會的工作無關，並影響地區和諧，以及可能觸犯香港法例的活動，其中包括但不限於派發物資，及發表宣傳訊息，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會。

因應上述情況，該署已發信提醒個別區議員應該遵守《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》及《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》（《酬津指引》）。根據《酬津指引》，為確保辦事處的使用及在辦事處進行的活動符合《酬津指引》的規定，區議會秘書處會派員實地視察區議員辦事處。

該署又指，會密切留意有關情況和投訴，並在有需要時會向有關區議員發信。各區議會秘書處亦會按《酬津指引》仔細審批所有發還款項的申請，以確保申請符合《酬津指引》的規定，以及獲發還的開支均是用於執行區議會職務。

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